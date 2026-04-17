Szombaton sincs megállás! Több mint 10 forinttal csökken az egyik üzemanyag ára!

Péntek reggelre ismét csökkentették a benzinkutak a gázolaj piaci árát, hiszen délelőtt 743 forintot kértek átlagosan literjéért, vagyis 6 forinttal kevesebbet, mint egy nappal korábban. A 95-ös benzin beszerzési árában nem történt változás, így az maradt 678 forint - derült ki a Holtankoljak.hu friss kimutatásából. A portál úgy tudja, ezek az értékek is csak ideig-óráig maradnak, hiszen szombaton a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5 forinttal, a gázolajé 11 forinttal csökken. Ezen változások továbbra sem befolyásolják a védett árakat, amelyek az új kormány megalakulása után is maradhatnak, legalábbis erről posztolt csütörtökön Magyar Péter, hazánk következő miniszterelnöke.

