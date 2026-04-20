Újabb hét, újabb üzemanyagár-csökkenés! Mutatjuk, mennyivel lehet olcsóbb keddtől!

Hétfő délelőtt 672 forintba kerül átlagosan egy liter 95-ös benzin, amennyiben nem magyar rendszámos autóba történik a tankolás. A gázolaj 728 forint körül mozog a Holtankoljak.hu saját számításai szerint, azonban a portál előrejelzése szerint nem sokáig marad ez így. Értesüléseik szerint kedden ugyanis bruttó 6 forinttal csökken a 95-ös benzin beszerzési ára, míg a gázolajé ismét jelentősebb mértékben, bruttó 14 forinttal. Amennyiben a töltőállomások a kiskereskedelemben is érvényesítik a módosításokat, úgy tovább zárulhat az olló az üzemanyagok piaci és védett ára között. Ez jelenleg a 95-ös esetében 77 forint literenként, a gázolajénál pedig 113 forint. A hatóságilag szabályozott árak továbbra is változatlanok: előbbi típusnál 595 forint, utóbbinál 615 forint, ezek pedig szinte biztosan maradnak május elseje után is, legalábbis erről posztolt korábban Magyarország soron következő miniszterelnöke.

-Hirdetés -