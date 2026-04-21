Videó: nekiszaladt az érkező autónak a gyalogos, mégis a gépkocsi sofőrje hibázott!

A felvételen szereplő időbélyeg szerint az eset még március utolsó napján történt, azonban a Veszprém vármegyei rendőrség Facebook oldala csak most hozta nyilvánosságra az autóbusz fedélzeti kamerájának felvételeit. Ezen jól látható, amint a hivatásos sofőr elsőbbségadási kötelezettségének eleget téve megállt a zebránál, majd a - feltehetőleg kiskorú gyalogosok - futólépésben igyekeztek átkelni az úttesten. Szinte a semmiből felbukkant egy személyautó, amely ugyan még éppen el tudott húzni a járókelők előtt, ám az egyik ekkorra olyan közel kerül hozzá, hogy súrolta a karosszériát. A videó alapján úgy tűnik, az eset nem egy forgalmi lámpák által szabályozott kereszteződésben készült, így egyértelmű, az autós megszeghette az ilyen szituációkra vonatkozó KRESZ-rendelkezéseket.

KRESZ 34. § (8) a: "Tilos előzni kijelölt gyalogosátkelőhelyen és közvetlenül a kijelölt gyalogosátkelőhely előtt." KRESZ 43. § (3): "A kijelölt gyalogosátkelőhely előtt megálló vagy forgalmi okból álló jármű mellett meg kell állni és továbbhaladni akkor szabad, ha a vezető meggyőződött arról, hogy azt a gyalogosok elsőbbségének a megsértése nélkül megteheti."

Természetesen felmerülhet a gyalogosok felelőssége is, bár korántsem akkora mértékben, mint az autósé. A KRESZ ugyanis azt is kiköti, hogy a járókelő csak akkor léphet az úttestre, ha meggyőződött annak veszélytelenségéről.

KRESZ 21. § (6): " A gyalogos az úttestre akkor léphet, ha meggyőződött annak veszélytelenségéről. Az úttestre váratlanul nem léphet, köteles az úttesten késedelem nélkül átmenni és tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a járművek vezetőit megzavarhatja vagy megtévesztheti."

Ugyanakkor a videó tanulsága alapján felmerülhet, hogy a zebrán fiatalkorúak keltek át, így akár a KRESZ 43. paragrafusának (4) b rendelkezése is érvényes lehet a szóban forgó incidensre, amely kimondja: "A vezetőnek fokozottan ügyelnie kell az úttesten egyedül vagy csoportosan haladó (áthaladó) gyermekek, a koruk, testi fogyatékosságuk vagy más ok miatt saját biztonságukra ügyelni felismerhetően nem képes személyek biztonságának a megóvására."