Beárazták itthon a Subaru új SUV-ját! Rögtön 1 millió forintos kedvezményt adnak rá!

Jó pár hónapot kellett várni a bemutatótól a magyarországi forgalmazás megkezdéséig a Subaru Uncharted esetében, hiszen még tavaly július közepén mutatta be a márka a villany-SUV-ot. A frissen közzétett árlista szerint hazánkban 57,7 illetve 77,0 kilowattos nagyfeszültségű akkumulátorral lehet rendelni a típust.

Értelemszerűen előbbi az olcsóbb: ennek listaára 15 790 000 forint, viszont most a Subaru minden egyes változatra kereken 1 millió forintos akciót hirdetett, így ehhez már 14 790 000 forinttól hozzá lehet jutni. A 77 kilowattos aksival ellátott Uncharted minimum 16 790 000 forintba kerül (az egymilliós kedvezmény érvényesítése után) az Active felszereltségi szinttel. Eggyel feljebb a Platinum csomaggal 18 290 000 forintot kérnek az autóért, míg az abszolút csúcsmodell Platinum Plus listaára a kedvezménnyel 18 690 000 forint.