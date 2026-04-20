Bemutatkozott az új Mercedes C-osztály! Íme a legfontosabb részletek!

Fontos leszögezni, a most bemutatott, tisztán elektromos C-osztály nem fogja leváltani a már most is kapható, belső égésű motorral ellátott névrokonát, mellé érkezik a modellpalettára. Az "EQ technológiával" felvértezett újdonság 4,88 méter hosszú, 1,89 méter széles, 1,50 méter magas, a tengelytávja pedig 2,96 méter.

Az utastérben már semmi meglepő nincs, hiszen ezt korábban megmutatta a Mercedes. A műszerfal lényegében egy, hatalmas képernyő, amelynek átmérője 39,1 col.

A leleplezéssel egy időben a márka közzétette a C 400 4MATIC néven futó hajtáslánc specifikációját. Az új C-osztály ezzel a szisztémával 483 lóerőt kínál kereken 800 newtonméter nyomatékkal, mindössze 4,0 másodperc alatt gyorsul álló helyzetből 100 km/órára. A 94 kilowattórás nagyfeszültségű akkumulátor a Mercedes ígérete szerint 762 kilométerre elegendő energiát tud tárolni, 10-ről 80 százalékra pedig mindössze 10 perc alatt feltölthető, amennyiben a felhasználó 325 kilowattos DC oszlopra csatlakoztatja.

Természetesen az új, tisztán elektromos C-osztály Magyarországon is kapható lesz, azonban az, hogy pontosan mikortól, illetve mennyiért, arról egyelőre nem közöltek részleteket.