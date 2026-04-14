Így frissülnek a Škoda legnépszerűbb villanyautói!

A két modell már eddig is erős számokkal büszkélkedett. 2025-ben az Enyaq a hetedik, az Elroq pedig a második legnépszerűbb elektromos autó volt Európában. Az Enyaq-családból 11 941 darab talált gazdára, míg az Elroqból 10 713, utóbbi ráadásul elnyerte a „German Car of the Year 2026” díjat is és második lett az európai Év Autója választáson. Az Enyaq összesen több mint 79 600 példányban kelt el tavaly, míg 2020 óta már 300 000 fölött jár a gyártás.

A legnagyobb változás az új, Android-alapú infotainment rendszer, amely teljesen átdolgozott kezelőfelületet, widgetes kezdőképernyőt, keresőt és személyre szabható funkciókat kínál. Az autóba letölthető alkalmazások révén már közvetlenül futtatható például a Spotify vagy a YouTube is. A rendszer kizárólag az újonnan gyártott modellekben jelenik meg.

Újdonság lesz a digitális kulcs is. A MyŠkoda alkalmazáson keresztül a telefon válik indító- és nyitóeszközzé, amely akár másokkal is megosztható. A Powerpass töltési szolgáltatás mélyebb integrációt kapott, így már a navigációból elérhetők az árak, értékelések és a töltőpontok. Összesen egymillió állomás, 28 országban. A Plug&Charge funkció az otthoni töltést is egyszerűsíti.

Hatékonyabb hajtáslánc, egyszerűbb töltés

A hajtáslánc oldalon megjelenik a kétfokozatú rekuperációval működő egy pedálos vezetési mód, amely teljes megállásig képes lassítani az autót. A V2L funkcióval az autó külső eszközöket is képes ellátni energiával, például kempingezés során vagy elektromos szerszámok használatakor. A „Simply Clever” megoldások között új elem a 21 literes első csomagtér (frunk), valamint a Qi2 szabványú, mágneses, akár 25 W-os vezeték nélküli töltés. Az USB-C portok elöl és hátul is 45 W teljesítményre képesek.

A vezetéstámogató rendszerek is fejlődtek. A Travel Assist 3.0 új radarokkal és szenzorokkal dolgozik, pontosabb sávtartást, finomabb tempókezelést és kibővített biztonsági funkciókat kínál. Az autók már képesek lesznek megállni a STOP tábláknál és forgalomirányító lámpákat is felismerik, szükség esetén automatikusan a leállósávba húzódnak. Az új belső kamera a vezető figyelmét követi, míg a külső szenzorok a keresztező forgalmat is hatékonyabban pásztázzák.

Az átfogó frissítésekkel a Škoda Auto egyértelműen a mindennapi használhatóság és a digitális élmény szintjét kívánja emelni. Az Elroq és az Enyaq esetében a fejlettebb infotainment, az okosabb töltési megoldások és a kibővített vezetéstámogató rendszerek együtt egy modernebb, kényelmesebb és még versenyképesebb elektromos autó csomagot adnak, amely jól mutatja, merre tart a márka az európai villanyautó-piacon.