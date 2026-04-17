Guinness-rekorder lett a Geely! Elképesztően keveset fogyasztott a hibridjük

Miután a plug-in hibrid és az akkumulátoros elektromos meghajtások tekintetében az élmenőkkel egy ligában játszik a Geely, a következő lépésük nem meglepő módon a full hibridek fejlesztése volt. A gyártó állítása szerint a belsőégésű motorjuk rekordot jelentő, 48,41%-os hatásfokkal bír, a rendszer villanymotorja pedig 308 lóerőt tud, ami 1,72-szer magasabb a hagyományos hibridekben használt hasonló technológiákhoz képest, miközben a belső égésű motor működési ideje 27%-kal csökkent a hagyományos HEV modellekhez képest. Természetesen többféle belső égésű motorral is működhet ez a hajtáslánc, amely képes 2,22 literes átlagfogyasztásra vegyes 100 kilométeren. Ennyire sikerült levinni a fogyasztását egy Geel Emgrand szedánnak, és ez a Guinness World Records által hitelesített érték, így hivatalosan is rekorder a Geely.

-Hirdetés -

-Hirdetés -

További érdekes fejlemény, hogy a vállalat elnöke, Li Shufu egy sajtóeseményen a napokban rámutatott, hogy a metanol energiasűrűsége több mint tízszerese a lítium-ion akkumulátorokénak, ami a szállítási hatékonyság szempontjából nem elhanyagolható tényező. Éppen ezért a Geely nem csak villanyban gpndolkodik, és már több mint két évtizede fejleszti a metanol-alapú járműtechnológiát, különböző kísérleti programok és szakpolitikai kezdeményezések támogatásával, és a közeljövőben ennek kapcsán is komoly fejleményeket ígér.