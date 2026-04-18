Kell ekkora elektromos hatótáv egy Plug-in hibridbe? A BYD válasza igen!

Az új modell a DM-p hajtásláncot használja, amely a márka saját fejlesztésű plug-in hibrid rendszere. A működési elv lényege, hogy a nagy kapacitású akkumulátor és az erős elektromos hajtás dominál, a belső égésű motor inkább kiegészítő szerepet kap. A 300 kilométeres elektromos hatótáv azt jelenti, hogy sok felhasználó napi használatban gyakorlatilag benzinfogyasztás nélkül közlekedhet.

Ez a szám különösen érdekes európai szemmel is, ahol a plug-in hibridek többsége 80–120 kilométer közötti elektromos hatótávval rendelkezik. A Seal 08 DM-p ezzel a hatótávval már közelebb áll egy tisztán elektromos autó használati élményéhez, miközben megőrzi a hibrid rugalmasságát.

Alacsony, széles kiállás, letisztult felületek és hangsúlyos LED-es fények jellemzik. A karosszéria egyértelműen a sportos limuzinok világába helyezi, miközben a részletek inkább futurisztikus, elektromos modellekre emlékeztetnek. 5150 milliméter hosszú, 1999 milliméter széles és 1505 milliméter magas, miközben a 3030 milliméteres tengelytáv vélhetően egy tágas utastérnek hagy helyet.

Nagyméretű központi kijelző, minimalista műszerfal és modern anyaghasználat határozza meg a hangulatot a beltérben. A BYD az elmúlt években látványosan fejlődött ezen a téren, és a Seal 08 DM-p is ezt az irányt erősíti. A modell jól mutatja, hogy a plug-in hibridek szerepe átalakulóban van. A korábbi, rövid hatótávú elektromos rendszerek helyett egyre inkább olyan megoldások jelennek meg, amelyek már valódi elektromos alternatívát kínálnak a mindennapokban.

A hajtáslánc tekintetében a modell kétféle kivitelben érkezik, tisztán elektromos és plug-in hibrid változatban. A PHEV verzió egy 1,5 literes turbós benzinmotorra épülő rendszert használ, ahol a belső égésű egység 115 kW (154 lóerő) teljesítményre képes, míg az elektromos hajtómotor 200 kW-ot (268 lóerőt) ad le. A rendszerhez egy 45,36 kWh kapacitású lítium-vasfoszfát akkumulátor társul, amely WLTC ciklus szerint 270 vagy akár 300 kilométeres tisztán elektromos hatótávot biztosít.

A tisztán elektromos változat 800 voltos architektúrára épül és a második generációs Blade akkumulátortechnológiát használja, amely villámtöltési képességeivel igyekszik az elektromos modellek élére állni. A gyári adatok szerint mindössze 5 perc alatt akár 400 kilométerre elegendő hatótáv tölthető vissza. Az összkerékhajtású kivitel teljesítménye meghaladhatja a 480 kW-ot (644 lóerő), miközben a gyorsulás 0–100 km/órára kevesebb mint 5 másodperc alatt teljesül.

A számok alapján a modell egyértelműen a kategória határait feszegeti, különösen a plug-in hibrid változat elektromos hatótávjával és az EV verzió villámtöltési képességeivel. Ez a kombináció jól mutatja, merre vették az irányt a kínaiak, a hibridek egyre közelebb kerülnek a tisztán elektromos autókhoz, miközben a teljesítmény terén is bőven van tartalék.