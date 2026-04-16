Generációváltással felérő ráncfelvarrást kapott a Volkswagen ID.3!

Hivatalosan is bemutatkozott a Volkswagen ID.3 frissített változata, amely az ID.3 Neo nevet kapta. A márka ezzel markánsan jelzi: új időszámítás kezdődik a típus életében. Ez pedig rögtön a külsőn is visszaköszön. A sziluett ugyan lényegében változatlan maradt, viszont a frontrészt szinte teljesen átszabták az új Pure Positive formanyelv mentén.

Hátul kevésbé látványos a frissítés, mivel a lámpatestek formája maradt a régi, legfeljebb a grafikában lehet némi eltérés. Az embléma alatt - amely itt nem világít - viszont újdonság az ID.3 Neo felirat.

A műszerfalról készült fotók alapján szinte rá sem ismerni az ID.3-ra, hiszen a Neo gyakorlatilag egy az egyben megkapta a még bemutatásra váró ID. Polo és ID. Cross megoldását. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a sofőr oldalán az ajtópanelen újra 4 ablakemelő található, a kormányon az érintésérzékeny vezérlőket hagyományos gombok váltják, mögötte pedig az apró digitális műszeregységet egy 10,25 colos egység váltja. Mellette az érintőképernyő 12,9 colos. Szintén fontos újítás, hogy a multimédiás kijelző alatt egy teljesen új gombsor jelenik meg, amely a klímapanelt hivatott kiváltani.

A VW mérnökei természetesen a hajtásláncokat is továbbgondolták. Az ID.3 Neo esetében 168, 188, illetve 228 lóerős verziók lesznek elérhetőek. Az alapkivitel 50 kilowattórás nagyfeszültségű akkumulátorral készül, magasabb felszereltségeken viszont már 58 kilowattórás telepet építenek az autóba. A csúcsváltozat 79 kilowattórás aksit kap, amely DC oszlopon akár 183 kilowattos töltést is tudhat, a másik két akkumulátor viszont csak 105 kilowattal képes felvenni az áramot.

A márka bejelentése szerint az előértékesítés Németországban és több európai országban már április 16-án megkezdődik. Azt egyelőre nem tudni, hogy Magyarország is köztük van-e, ha pedig igen, mennyibe fog kerülni az ID.3 Neo.