Emelte a tétet a Nissan: íme a harmadik generációs Juke!

Óriási bemutatót rendezett kedden a Nissan, amelynek részeként bemutatkozott a harmadik generációs Juke. Első pillantásra könnyen úgy tűnhet, ez még csak egy koncepció, viszont szó sincs erről, ténylegesen ennyire extrém külsővel dobja piacra a crossover harmadik nemzedékét a márka. A frontrészen továbbra is osztott lámpatestekkel találkozni, a nappali menetfényeket a LED-csík köti össze, amelynek közepén az embléma található.

Oldalról tűnik csak igazán tanulmányautónak a Juke, hiszen számos domborítást vittek a karosszériába, az első ajtókon a kilincseket a karosszériába rejtették, hátul pedig szinte észrevehetetlenek a nyitófülek, mivel a C-oszlophoz helyezték - csakúgy mint az eggyel ezelőtti generáció esetében.

Sajnos a hátsó traktusról a Nissan nem közölt hivatalos fotókat, ugyanakkor a leleplező videóban egy pillanatra ez a rész is látható. Ez alapján a világítótestek itt is extrém megjelenést kaptak, de szintén rendhagyó a típusjelzés is, amelyet a csomagtér-ajtó mellé helyeztek a bal oldalra, 90 fokkal elforgatva.

Az utastérről egyelőre nem közölt részleteket a Nissan, a műszaki paraméterekről pedig gyakorlatilag csak annyit, hogy az új Juke a CMF-EV padlólemezre épül. Ez pedig lényegében ki is zárja a belső égésű motoros alternatíva lehetőségét, de a márka a közleményében leszögezte, az e-POWER hibrid hajtáslánccal ellátott verzió egy ideig még marad, a két generációt párhuzamosan fogják értékesíteni. Az új villanyos Juke biztosra vehető, hogy Magyarországon is kapható lesz, várhatóan 2027-től.