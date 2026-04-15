Immár Magyarországon is kapható az Alpine új SUV-ja! Mutatjuk, mennyit kérnek érte!

Kis túlzással egy évet kellett várni a bemutatótól számítva az Alpine A390 hazai forgalmazásának megkezdéséig, hiszen a francia márka még tavaly május végén leplezte le a nagyteljesítményű SUV-ot. Az AmpR Medium platformra épülő típus kétféle hajtáslánccal lesz elérhető, azonban egyelőre csak a belépő szintű, 400 lóerős, 650 newtonméter nyomatékkal rendelkező verzió kapott magyar árat, a 470 lóerős csúcsmodell vélhetően később érkezik a magyar piacra.

A 400 lóerős kivitel jelenleg kizárólag GT felszereltséggel rendelhető, amiért 28 999 000 forintot kérnek. Ezt az összeget simán feljebb lehet tornázni, hiszen egyes felnigarnitúrák 800 ezer forintos plusz költséget jelentenek, de a fényezés is lehet drága mulatság, hiszen a matt szürke árnyalatért 1,35 millió forintot számol fel az Alpine. Emellett több, 100-200 ezer forint környékére beárazott extra is akad az árlistában, vagyis egy teljesen felszerelt, GT csomaggal konfigurált A390 simán 30 millió forint fölé kúszhat, de minden extrával már inkább a 35 millió forint fölé közelít a végső ár.

