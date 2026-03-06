Különleges kivitelt kap a Ford Puma és Kuga! Már be is árazták őket itthon!

Az önvezetés még csupán elméleti szinten létezik a közúti autókban, a szó szoros értelmében egyetlen autó sem tud ilyet, maximum a sofőrt szabadítják meg némi tehertől a különböző vezetéstámogató rendszerek. A Ford viszont ebben egészen messzire jutott, ugyanis a BlueCruise rendszernek köszönhetően számos gyorsforgalmi úton - így a magyar autópályákon is - lehet úgy közlekedni a márka bizonyos autóival, hogy egyáltalán nem kell a kormányhoz érni, de a szisztéma folyamatosan megköveteli a gépkocsivezetőtől a figyelmet, ugyanis ha szükséges, tudnia kell beavatkozni.

A BlueCruise-t eleinte csak a bizonyos évjáratnál fiatalabb Mustang Mach-E villanyautók tudták, mostanra viszont számos más Ford is megkapta: például a Kuga és a Puma. Ez a két modell pedig még egy limitált szériás verziót is kapott BlueCruise Edition néven, amely elsősorban a fényezésében különbözik a típustársaktól. Emellett - ahogyan az lenni szokott - még egy-egy exkluzív felniszettet is készítettek a Pumához és a Kugához.

Természetesen ehhez a kivitelhez alapból jár a névadó BlueCruise rendszer, de egyébként is egy jól felszerelt alternatíva, hiszen a kínálatban az ST-Line X és az ST közé érkezik a Puma esetében. Ennek már magyar ára is van, méghozzá alaphangon 11 510 000 forintért lehet hozzájutni. Viszonyításképpen a belépő szintű benzinmotoros Pumáért jelenleg 7,8 millió forintot kérnek.

Ami a Kugát illeti, ott a BlueCruise Edition mostantól az abszolút csúcsmodell, hiszen ebből nincs ST változat. A nagyobb SUV alapára Magyarországon 10 110 000 forint, ezzel szemben az új kivitel 13 910 000 forint, ugyanakkor szinte minden extrát tartalmaz, ami a szabadidő-autóhoz elérhető. Persze, ha valaki nem elégszik meg az 1,5 literes motorral, helyette a PHEV-re vágyik, akkor ez az összeg akár 16 230 000 forint is lehet.