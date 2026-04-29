Ugyanannyiért tud többet a frissített Mazda2! Máris mutatjuk, mit jelent mindez!

Küllemében nem sokat változott a Mazda2 a most bejelentett frissítéssel, csupán két új szürke, és egy új zöld árnyalat jelent meg a kínálatban, ám a felszereltségi listát böngészve számos eltérés mutatkozik az előző verzióhoz képest.

A legtöbb újdonsággal az alapkivitelnek számító Prime-Line bővült. Ez mostantól tartalmazza az első ülésfűtést, az utasoldali fotelek esetében a magasságállítást, a hátsó elektromos ablakemelőket, az automatikusan sötétedő belső visszapillantót, illetve a négy hangszórós audiorendszert. További módosítás (a Centre-Line és Exclusive-Line csomaggal egyetemben), hogy az új Mazda2-esen a külső tükörházak megkapják a karosszéria fényezését, kizárólag a Homura és Homura Plus csomagok privilégiuma marad a fekete szín. Felszereltségi szinttől függetlenül minden Mazda2-es megkapja mostantól az úgynevezett Driver Monitoring System (DMS) rendszert, amely a sofőr éberségét figyeli.

A hajtásláncban nincs változás, továbbra is az 1,5 literes benzines erőforrásra épülő full hibrid rendszer felel az autó mozgatásáért, amely a villanymotorral kiegészülve 116 lóerős teljesítményre képes. 9,7 másodperc alatt tudja álló helyzetből a 100 km/órát, a végsebessége pedig 175 km/óra, ám ennél fontosabb, hogy a márka állítása szerint felszereltségtől függően a fogyasztás kihozható 3,7-4-2 l/100 km-ből.