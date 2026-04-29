Méltón áll a kínálat csúcsán - Teszten a Škoda Kodiaq RS

Véleményem szerint a Kodiaq RS mostanra érett meg igazán. A kezdeti dízeles tapasztalataim a modell megjelenésekor erősen kétélűek voltak. Azonban a 2021-ben érkező benzines benzines erőforrásra megalapozta a jó irányt, az Octavia RS-ből vagy épp a Volkswagen Golf GTI-ből már ismert 2,0 literes TSI motor egy remek döntés volt, és örömmel látom, hogy ezt az irányt tovább folytatja a márka.

Látszik, hogy nem egy sima Kodiaq

Az RS kivitel jól elkülönül a többi Kodiaqtól. Talán a fekete optikai csomag a leglátványosabb, amelynek elemei a hűtőrácson, az ablakkereteken és a tükrökön jelennek meg, de még első és hátsó lökhárítókat is sportosabb formákkal rajzolták meg. Emellett az alapfelszereléshez tartozik a LED Matrix fényszórók párosa, a karakteres, teljes szélességű hátsó fénysáv, valamint a LED megvilágítású hűtőmaszk is. Az RS-specifikus, akár 20 colos könnyűfém felnik, a vörös féknyergek és a diszkrét RS logók pedig tovább erősítik a sportos hatást.

Az előző generációhoz képest egyébként a dizájn egységesebb lett, a részletek letisztultabbak, az összhatás kevésbé nyers, inkább prémium irányba tolódik. A fehér fényezéssel is robusztus, masszív autó érzetét kelti, a további 7 színopció között pedig elérhető az RS modelleken szinte már klasszikus kék és vörös árnyalat is.

RS-hangulat, komfortos csomagolásban

A beltérben is egyértelműen visszaköszönnek az RS részletek és a sportos szellemiség, ám ez sehol sem megy a kényelem vagy a praktikum rovására. Óriási a ej- és a lábtér elöl és hátul egyaránt, bár az tény, hogy a hétüléses változat harmadik sorában inkább csak gyerekek bírják hosszabb távon. Az első ülések sportos kialakítása megfelelő oldaltartást ad, még nagyobb tempójú kanyarodás közben is. A piros kontraszt varrások jól mutatnak a fekete bőr üléseken és a kárpitozáson, a króm és fém hatású ajtóbetétek és részletek pedig megadják a kellően nyers, versenyautós érzést.

Felüdülésként ért, hogy a Kodiaq RS utastere rengeteg gombot és hagyományos kapcsolót tartalmaz. Logikus a kezelőfelületek elrendezése, amit nem nyom el a túldigitalizálás. 10 hüvelykes digitális műszerfal és egy 12,9 hüvelykes, fekvő tájolású, érintős infotainment van az autóban. Utóbbi feláras extra még az RS-ben is, a standard 10,4 hüvelykes kijelző helyett. Vezetéknélküli Apple CarPlay és Android autó csatlakozás, valamint dupla vezetéknélküli telefonttöltő is rendelkezésre áll. A menü kezelése gyorsabb, átláthatóbb, érezhetően javított ezen a rendszeren is a gyártó.

Sokat adott és csak egy keveset vett el

A kedvenc részletem egyértelműen a klímát és vezetési módokat szabályozó három forgótárcsa. Gyorsan elérhető két alapvetően fontos funkció általuk, ami a modern autók többségében már rég átvándorolt a központi kijelzőre vagy egy árva kis gombra a könyöklő környékén. A 7 üléses kivitelre is tekintettel voltak a mérnökök, három zónás klíma biztosítja a megfelelő hőmérsékletet, amelyet a második sorból is irányíthatunk egy csinos LED-es kijelzőn. A Kodiaq RS-hez elérhető az állóhelyzeti hűtés-fűtés, előkondícionáló funkció is. Extra kényelmi funkció, hogy a hátsó és az első ülések is fűthetőek.

Ellenben az eddig elhangzotakkal, egyetlen részletet kiemelnék ami nekem kifejezetten kényelmetlenséget okozott. Rengeteg funkció van bajuszkapcsolókra helyezve. A szélvédő mosás, a tempomat, az irányválasztó, az irányjelző és a világítás is, mind-mind bajuszkapcsolókkal állíthatóak, amiknek a végén is van egy gomb valamire és a bajuszkapcsolón is van még billenő kapcsoló és forgatni is lehet egyiket másikat. Amellett, hogy ezek a funkciók kifejezetten széles skálán finomhangolhatóak - ami egyértelműen pozitívum - ennyire egy kupacban elhelyezve, egy kis méretű kézzel élő embernek mint én, rémálom. Szó szerint, minden második mozdulatommal rossz kapcsolóhoz nyúltam, és több beállítás eléréséhez el kellett engednem a kormányt.

A Škoda Simply Clever kiegészítői sem hiányoznak, Ilyenek például a napfényrolók a hátsó oldalablakokon, a hulladéktároló az első ajtóban, az élvédők az első és hátsó ajtókon, a tablet-tartó az első ülések hátulján, a kardánalagútra illeszkedő tárolórekesz, a 12 voltos töltő a csomagtartóban. A csomagtér 845 literről 910 literre bővíthető, sőt akár 2105 liter rakodóhelyet is nyerhetünk minden ülést lehajtva. A tesztautóhoz kiegészítőként járt a teljes gumi kárpit csomag is, amit nem volt szívem kibontani, mert nem volt rá szükség, mindenesetre értékeltem, hogy felkészíthető az autó saras, vizes időre és környezetre is.

Őrült benzinfaló?

A 2,0 literes TSI motor 265 lóerős, 400 Nm nyomaték kíséretében, így kifejezetten karakteres, erős de nem indokolatlan mértékben. Mindezt a 7 fokozatú DSG váltó juttatja mind a négy kerék felé. A vezetési élmény határozottan változott az elődhöz képest. Az új DCC Plus adaptív futómű szélesebb tartományban állítható, Comfort módban lágyabb, Sportban feszesebb.

A változó áttételű kormányzás miatt könnyű vele manőverezni városban, de nagy tempónál is pontos visszajelzést adott. Autópályán jól érezhetően bele-belekapott a szél a hatalmas testbe, ám végig stabil maradt a gép, mindig megfelelő mennyiségű visszajelzést adott a kormány. A közel 1,9 tonnás tömeget sem tudja letagadni, de ez sem megy a stabilitás és kiszámíthatóság rovására. A fogyasztás 8,7 és 12 liter között mozgott a tesztidőszak alatt , ami egy ekkora belső égésű motorral szerelt autónál szerintem teljesen normális és elfogadható. Erősen függ persze a vezetési stílustól.

Terepjáró?

Elsősorban aszfaltra hangolt modell a Kodiaq RS, de az összkerékhajtás és a fejlett elektronika miatt simán boldogul rosszabb minőségű utakon, földutakon vagy enyhébb terepen is. A nyomatákot többtárcsás kuplunggal osztja el rendszer az első és hátsó tengely között. Normál körülmények között az elsőkerék-hajtás dominál, de tapadásvesztés esetén a rendszer azonnal áttereli a nyomatékot hátra. Ez különösen hasznos murván, nedves felületeken vagy kimondottan havas úton. A vezetési módok között külön off-road program is elérhető, amely finomítja a gázreakciót, az ESP működését és a váltó karakterét.

Biztonság és kényelem a megfelelő szinten

A Kodiaq RS vezetéstámogató rendszerei a mai elvárásoknak megfelelőek. Alap a Travel Assist, amely adaptív tempomatot és sávtartást kombinál, így autópályán félig önvezető jellegű haladást biztosít. A rendszer képes követni az előtte haladó forgalmat, megállni és újraindulni, miközben a sáv közepén tartja az autót. Front Assist vészfék-asszisztens, gyalogosfelismerő, holttérfigyelő és a keresztirányú forgalomfigyelő is van az autóban. A 360 fokos kamerarendszer és a parkolóasszisztens a nagy méret ellenére is könnyű manőverezést tesz lehetővé, szűk helyeken is. Kifejezetten tetszett, hogy a holttérfigyelő jelzőfénye nem a visszapillantó tükör egyik sarkában, hanem a tükör burkolatának belső oldalán villan fel és az index fénysávja is kellően széles, jól észrevehető.

A Kodiaq RS közel 23 millió forintos árról indul, és nagyjából 26 millió forintig extrázható, ezzel kategóriájában egy jó ár-érték arányú jármű. Tökéletes választás, ha a praktikum mellett egy kis izgalomra és egyedibb megjelenésre vágyik a vásárló.