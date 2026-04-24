Pickupot vennél újonnan? Mutatjuk, hogy mit tudnak, és mennyiért!

A pick-up egy érdekes kategória Magyarországon: egyeseknek munkagép vagy játékszer, másoknak céges haszonjárműként regisztrálható SUV pótló. Így azonban teljesen különböző vevőköröknek, és lényegében ellentétes igényeknek kell megfelelni, hiszen amíg a célközönség egy részének az extralista, a prémium megjelenés és a kényelmi funkciók fontosak, addig másoknak a platóméret, a terhelhetőség, és persze a számlán szereplő végösszeg, vagy épp a terepképességek számítanak. 2026-ban 9 különböző platós közül választhatsz a hazai újautó-piacon, ráadásul a belső égésű motoros monstrumok mellett már elektromos modellek is érkeztek a kínálatba. Mutatjuk a lehetőségeket ár szerint növekvő sorrendben.

KGM Musso Grand

Ha a legolcsóbb pick-upot keresed a piacon, akkor az bizony koreai lesz, méghozzá a korábban SsangYong márkanév alatt futó KGM Musso Grand. A kedvezményes alapára nettó 10,39 millió forint, ami bruttó 13,21 milliónak felel meg. A motortérben minden esetben négyhengeres, 2,2 literes, 202 lóerős dízelmotor dolgozik, amely hatfokozatú kézi, illetve hatfokozatú automata sebességváltóval is kérhető. Alapáron jár az összkerékhajtás és 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia is.

-Hirdetés -

-Hirdetés -

A Musso Grand csak dupla kabinnal kapható, a plató hossza 1610 mm, a szélessége 1570 mm, a maximum teherbírása felszereltségtől függően 1014 és 1085 kilogramm között alakul. És ha már felszereltség: fontos megjegyezni, hogy a Musso Grand hátsó futóműve csak a Style alapmodell esetében merevhidas és laprugós, a Premium és a Black Edition esetében többlengőkaros megoldást alkalmaztak. Az ár mellett a dizájnon is jól látszanak a prioritások: egyszerű, letisztult, nem túl robusztus formatervével nehezebben lő a prémium haszonjárművet kereső vásárlókra.

-Hirdetés -

Dongfeng DF6

Árban közel kétmilliós ugrással a második legolcsóbb opció a Dongfeng DF6 nettó 12,19 milliós, vagyis bruttó 15,48 milliós indulóval. És bár a márkanév, illetve a gyártás is kínai, a sallangok mögött egy harmadik generációs Nissan Navara bújik meg. Sőt még a motor is ugyanaz a Renault-Nissan M9T benne: 2,3 literes, négyhengeres dízel 163 lóerővel és nyolcfokozatú automatával. Itt is jár alapáron az összkerékhajtás, a garancia pedig 3 év vagy 100 ezer kilométer.

Csak dupla kabinnal érhető el, a plató hossza 1510 mm, szélessége 1562 mm, ám a DF6 hivatalos teherbírása mindösszesen 815 kilogramm. Mindezt merevhidas hátsó futóművel és laprugókkal, illetve egyetlen, 4WD Off-Road felszereltségi szinttel, lényegében feláras opciók és extrák nélkül. A régi technika, illetve a látványosan kínai utastér ismét nem a prémium vásárlókat célozza, ám az árak terén véleményem szerint nincs a helyén a DF6: a piac legolcsóbb opciójaként lenne realitása, alig drágábban ugyanis jobb ajánlat is akad, akár lényegesen nagyobb nevű gyártótól.

Isuzu D-Max

Az Isuzu D-Max nyújtott kabinnal már nettó 12,35 millió, vagyis bruttó 15,68 millió forintért hazavihető, míg duplakabinnal nettó 13,2 millió, vagyis bruttó 16,76 forinttól elérhető. A plató hossza a karosszériaváltozattól függően 1570 mm vagy 1805 mm, a szélessége mindkét esetben 1122 mm. A terhelhetősége is a nagyok ligájában játszik, 1015 és 1065 kilogramm között mozog a konfigurációtól függően. A garancia alapáron 5 év vagy 100 ezer kilométer.

A motor 2,0 literes, négyhengeres dízel 163 lóerővel, alapáras a hatfokozatú automataváltó és az összkerékhajtás is, a hátsó futómű pedig minden esetben merevhidas és laprugós. A D-Max fontos előnye, hogy 5 különböző felszereltségi szint érhető el a nyújtott kabinhoz, illetve 3 különböző felszereltségi szinttel kapható a duplakabinos változat, így valóban képes lefedni a puritán munkagéptől a prémium haszonjárműig mindent, amit a kategória megkíván.

KGM Musso EV

Akárcsak a dízelek piacán, az elektromos platósok között is a KGM kínálatában kell keresni a legolcsóbbat, a Musso EV ugyanis kedvezménnyel bruttó 16,5 millióról indul jelenleg. Fontos viszont megjegyezni, hogy ez a típus is csak duplakabinnal érhető el, így valójában egy hajszállal olcsóbb az azonos elrendezésű D-Maxnál. Az akkucsomag 80,6 kilowattórás, a WLTP szerinti hatótáv pedig 420 kilométer, mindezt 207 lóerős villanymotorral. A garancia alapáron 7 év vagy 150 ezer kilométer, ám az akkucsomagra 10 év vagy egymillió kilométer vonatkozik.

A plató hossza 1345 mm, szélessége 1515 mm, az autó terhelhetősége a felszereltségi szinttől függően 785 és 905 kilogramm között mozog. Laprugós kivitel nincs, a többlengőkaros hátsó futómű mellé a magasabb felszereltség esetén önszintező rendszer is jár. Felszereltség terén egyértelműen a prémium vásárlóknak kedvez a Musso EV, amit a robusztus formaterv is alátámaszt, ez az első modell a listán, ami nehezen értelmezhető puritán munkagépként.

Maxus T60 Max

A Maxus T60 Max árazása kimondottan érdekes, mivel vállalkozásoknak már nettó 12,99 millió forinttól elérhető kedvezménnyel, ám a bruttó listaára 19 millió fölé rúg. Ezért az összegért egy robusztus küllemű, az olcsóbb konkurenseknél magasabban felszerelt platóst kínálnak 2,0 literes, 216 lóerős dízelmotorral, alapáras összkerékhajtással és nyolcfokozatú automata sebességváltóval. A garancia 5 évre vagy 160 ezer kilométerre szól.

A plató hossza 1485 mm, szélessége 1510 mm, a T60 Max terhelhetősége 1050 kilogramm, a hátsó futómű pedig laprugós, merevhidas. Összességében inkább a munkára szánt platósok magasabb kategóriájaként értelmezhető, mintsem prémium termékként, illetve fontos megjegyezni, hogy az anyag- és összeszerelési minőségen, illetve a műszakiságon nem, ám a műszerfalon, illetve az infotainment rendszeren azonban egyértelműen érződik a kínaisága.

Toyota Hilux

Árban a következő lépcső nem csak egy ismert név a kategóriában, hanem talán a legismertebb pickup széles e világon, a Toyota Hilux. A jelenlegi árlista szerint kizárólag duplakabinosként érhető el, flottakedvezménnyel pedig akár nettó 15,85 millió forintért is hazavihető, ám a bruttó listaára 21,65 millió forint. A motor 2,8 literes, négyhengeres dízel, alapáron lágyhibrid rásegítéssel, összkerékhajtással, illetve hatfokozatú automataváltóval.

A plató hossza 1555 mm, a szélessége 1540 mm, a Hilux terhelhetősége pedig 845 és 915 kilogramm között alakul a felszereltségi szinttől függően. Érdekesség, hogy a garancia csak 3 év vagy 100 ezer kilométer, ami egyes gyártók ajánlatánál lényegesen alacsonyabb. Felszereltség terén az óvatosabban extrázott, pénztárcabarát változatok látványosan kikoptak a kínálatból, így már csak a két legmagasabb felszereltségi szinttel vihető haza, ennek is köszönhető a meglepően magas ára is.

Fontos azonban megjegyezni, hogy az eddigi számok és információk még a kifutó generációra vonatkoznak, hiszen az új változat kizárólag elektromos hajtáslánccal érhető el Magyarországon. A villany-Hilux nettó 20,99 millió, vagyis bruttó 26,66 millió forintról indul, cserébe 196 lóerőt és egy 59,2 kilowattórás akkut kapunk, ami WLTP szerint 240 kilométeres hatótávot ígér. Hátul megmaradt a laprugós futómű, a terhelhetőség 710 és 745 kilogramm között mozog, a plató pedig - akárcsak a belső égésű motoros változat esetében - 1555 mm hosszú és 1540 mm széles.

Volkswagen Amarok

Az Amarok második generációja a legújabb Ford Ranger alapjaira épül, ám a Volkswagen jelenlegi stratégiájának köszönhetően olcsóbb a testvérmodellnél, sőt, egy korrektül extrázott belépő felszereltségi szintet is kapott. A 3,0 literes, 240 lóerős dízelmotor is a Fordtól érkezik, alapáras a 10 fokozatú automataváltó és az összkerékhajtás is, más hajtáslánccal nem árulják.

A Volkswagen kizárólag duplakabinosként kínálja az Amarokot, így még meglepőbb a nettó 16,4, illetve a bruttó 20,83 milliós indulóár. Mindezt a "Prime Extra" felszereltségi szinten kell érteni, ami egy kellően hosszú extralistával büszkélkedhet. A plató hossza 1564 mm, szélessége 1584 mm, a terhelhetőség 1002 kilogramm, a garancia pedig 5 év vagy 200 000 km, amelyből 2 év a gyártói garancia és további 3 év az importőri garancia.

Ford Ranger

A Ford Ranger is a legismertebb nevek közé tartozik, ami az árán is látszik. Nyújtott kabinnal már nettó 17,25 millió, vagyis bruttó 21,9 millió forintért hazavihető, duplakabinnal nettó 17,35 millió, tehát bruttó 22 millió forintnál kezdődik. Az alapmotor ugyanaz a 3,0 literes, V6 dízel 240 lóerővel, mint az Amarokban, ám minimális felárért elérhető a modell 2,3 literes benzinmotorra épülő, 280 lóerős konnektoros hibridként is, a váltó minden esetben tízfokozatú automata.

Nem szabad viszont megfeledkezni a Raptor változatról sem, ekkor a 2,0 literes, 210 lóerős dízelmotorral nettó 19,94 millió, vagyis bruttó 25,32 millió az alapár, míg a 3,0 literes, 292 lóerős V6 benzinnel nettó 22,14 millió, tehát bruttó 28,11 millió az induló.

A plató hossza dupla kabin esetén 1564 mm, nyújtott kabin esetén 1862 mm, a raptor változat esetén pedig 1544 mm, a szélesség mindhárom esetben 1584 mm. A teherbírás a Ranger modellek esetében 1050, a Raptor változatok esetében pedig 652 kilogramm. A Ford minden Ranger modellre 2 év kilométerkorlátozás nélküli garanciát vállal, ami természetesen felárért kiterjeszthető.

Maxus eTerron 9

Érdekességképp a kínálat legdrágább modellje egy kínai platós: a listánk legvégén az elektromos Maxus eTerron 9 áll nettó 24,99 milliós, vagyis bruttó 31,74 millió forintos alapárral. A plató hossza 1561 mm, szélessége 1500 mm, a 102 kilowattórás akkumulátorcsomag tömege miatt viszont a terhelhetőség csak 620 kilogramm. Cserébe WLTP szerint 430 kilométeres hatótávval szolgál, mellé az első tengelyen 170, a hátsó tengelyen pedig 272 elektromos lóerőt szabadít a talajra.

Alapáras az automatikusan szintbe állítható légrugózás elöl és hátul is többlengőkaros felfüggesztéssel, a garancia pedig 5 év vagy 160 000 kilométer, ezen felül az akkucsomagra 8 év vagy 200 000 kilométer jár. Akárcsak a KGM villany-platósa esetében, úgy itt is egyértelmű, hogy a célközönség nem a köznapi melós: ez az elektromos monstrum is inkább egy hatalmas SUV próbál lenni, csomagtartó helyett platóval.