Egyre inkább lehet örülni a védett árnak! Ismét drágulnak az üzemanyagok!

Ahogyan az várható volt, kedd délelőttre mindkét üzemanyag piaci ára emelkedett a hétfői bejelentés hatására. A 95-ös benzin literenkénti átlagára 674 forintra módosult (+7 Ft), míg a gázolajé 705 forintra (+8 Ft). Azonban úgy tűnik, ezek az értékek sem állandósulnak, mivel a Holtankoljak.hu értesülései szerint szerdán előbbi nagykereskedelmi ára bruttó 5, míg utóbbi bruttó 9 forinttal emelkedik. Mindez a védett árakat továbbra sem érinti, a 95-ös benzint magyar rendszámos gépjárműbe legfeljebb 595 forintért lehet tankolni, gázolajat pedig 615 forintért.

