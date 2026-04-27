Komoly drágulás jöhet kedden a benzinkutakon! Mindkét üzemanyag piaci ára nőhet!

Legutóbb szombaton változott az üzemanyagok beszerzési ára, ez pedig jelentkezett a piaci árban is. Akkor kizárólag a 95-ös drágult, ezt pedig lényegében egy az egyben beépítették a kiskereskedelmi árképzésbe is, mivel hétfő délelőtt 667 forintba kerül egy liter a piaci áron, vagyis 6 forinttal többe, mint péntek ilyenkor. A gázolaj nagyker ára ugyan változatlan maradt, viszont a Holtankoljak.hu saját számításai szerint mégis 1 forinttal csökkent az átlagos piaci ára - így jelenleg 697 forint. Jó eséllyel kedden már egészen más értékekkel lehet majd találkozni a kutakon, mivel a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára bruttó 8, a gázolajé bruttó 9 forinttal drágul - tudatta a Holtankoljak.hu. Így utóbbi átlagára ismét átlépheti a 700 forintot, előbbi pedig ismét 670 forint fölé drágulhat. Mindez továbbra is irreleváns azoknak, akik magyar rendszámos autóba tankolnak, hiszen a védett ár még mindig hatályos, vagyis a 95-öst ezen esetekben nem lehet 595 forintnál drágábban értékesíteni, míg a gázolajat legfeljebb 615 forintért adhatják a kutak a hazai felségjelzéssel futó gépjárművekbe.

