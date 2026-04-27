Olyan funkciót kapott az Audi legkelendőbb villanyautója, amit még a drágábbak sem tudnak!

Eredetileg 2021-ben mutatkozott be az Audi Q4 e-tron, ennek megfelelően időszerű volt a típus frissítése. A külsőt illetően a ráncfelvarrásoknál szokásos módon módosított a márka: az aktuális formanyelvhez igazították a "hűtőmaszkot", elöl-hátul új grafikát kaptak a lámpatestek, illetve a lökhárítókat is átrajzolták valamelyest.

Ennél jóval radikálisabb változtatások történtek az utastérben. A Q4 e-tron is megkapta az egyetlen üveglap alá rendezett digitális műszeregység-érintőképernyő párost, emellett - jó eséllyel opcionálisan, felár ellenében - mostantól az utasoldalra is kerül egy kijelző. Ellenben a fizikai klímapanel teljesen eltűnt, teljesen egészében a szoftverbe integrálták a rendszert. Ugyancsak átalakult a két ülés közötti konzol, amely nagyobb lett, a pohártartókat, illetve az irányváltót újrapozicionálták.

A hajtásláncok szempontjából szintén történtek apróbb módosítások, bizonyos kivitelek erősebbek lettek, valamint a várható hatótáv is változott. A pontos számok az alábbi táblázatban találhatóak

Műszaki adat Q4 SUV e-tron és Q4 Sportback e-tron* Q4 SUV e-tron performance és Q4 Sportback e-tron performance Q4 SUV e-tron quattro és Q4 Sportback e-tron quattro Q4 SUV e-tron quattro performance és Q4 Sportback e-tron quattro performance Maximális teljesítmény (kW / LE) 150 / 204 210 / 286 220 / 299 250 / 340 Maximális nyomaték (Nm) 350 545 Hátsó: 350Első: 134 Hátsó: 545Első: 134 Átlagfogyasztás (kWh/100 km) 18,0 – 15,3 (17,3 – 14,8) 18,4 – 15,6 (17,7 – 15,2) 19,1 – 16,1 (18,6 – 15,6) 18,9 – 16,2 (18,5 – 15,8) Végsebesség (km/h) 160 180 180 180 Gyorsulás 0–100 km/h (s) 8,1 6,6 6,2 5,4 Hatótáv (km) 440 (451) 578 (592) 558 (573) 541 (554) Maximális DC töltési teljesítmény (kW) 160 165 165 185

A legfontosabb újdonság viszont nem a fent említettek között keresendő. A frissített Q4 e-tron ugyanis támogatja az úgynevezett V2H (Vehicle-to-Home) technológiát, ilyet jelenleg egyetlen más Audi sem tud, még a jóval drágább négykarikás villanyautók sem. A szisztéma segítségével a töltőnyíláson keresztül kivezetett kábellel (vagy az autóban található konnektorral) külső fogyasztók áramellátása is megoldható - értelemszerűen észszerű keretek között. Példaként az Audi az elektromos kerékpárok töltését jelölte meg.

Az újdonság természetesen Magyarországon is kapható lesz, ám azt egyelőre nem tudni, mikor érkezhetnek meg az első frissített példányok hazánkba, de jelenleg még a vételár is kérdéses.