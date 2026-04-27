Tehergépjármű és buszabroncsok gyártását kezdi meg a rácalmási Hankook üzem

A Hankook célja a beruházással a kiszámíthatóság és a logisztikai rugalmasság növelése az európai piacon. A hazai gyártás elindítása ugyanis tervezetten megszünteti a tengerentúli logisztikai függőséget, így a korábbi, 2-3 hónapos szállítási idő helyett a vállalat azonnal képes lesz reagálni a partneri igényekre. Az 540 millió eurós bővítés eredményeként a gyár akár évi 800 ezer abroncs előállítására is képes lesz.

„A hazai gyártás legnagyobb előnye, hogy közvetlen kapcsolatot teremt a piaci igények és a termelés között, így sokkal gyorsabban és hatékonyabban tudunk reagálni a partnereink elvárásaira. Ez a működési modell hosszú távon az európai jelenlétünk erősödését és az értékesítési volumen további bővülését is támogatja" – hangsúlyozta Kaliba Róbert, a Hankook tehergépjármű-abroncs termékvonal magyarországi értékesítési vezetője. "Nem csupán egy új gyártósorról beszélünk, hanem egy olyan stratégiai bázisról, amely a jövő mobilitási igényeit szolgálja és meghatározza a Hankook szerepét az európai piacon.”