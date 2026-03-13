Nem kap Neue Klasse arcot az új 7-es BMW

Jövő hónapban, Pekingben leplezik le a BMW 7-es sorozat 2022-ben bemutatott G70 generációjának a ráncfelvarrását. A helyszín teljesen logikus, hiszen a hatalmas prémium szedán fő célközönsége továbbra is Kína, valószínűleg ezért sem vált stílust a bajor limuzin. És bár a beharangozó fotó alapján kívül megmaradnak a régi vonalak, állítólag az iX3 radikálisan új utasterét megkapja a 7-es sorozat. Míg a Mercedes azt állította, hogy az S-osztály faceliftje több mint 50 százalékban újult meg, a BMW még ennél is tovább megy. A 2027-es 7-es sorozat egy „szinte teljesen új jármű” – állítja Oliver Zipse vezérigazgató. Ráadásul a konkurensek is fogynak, hiszen a Lexus és az Audi is utód nélkül búcsúztatja a vonatkozó modelljét.

