Videó: sávot váltott a kamion, méterekkel mögötte 3 autó tört össze!

Viszonylag friss felvételt közölt az MKIF a "Megáll az ész!" videósorozata aktuális epizódjaként, amelyet az M3-as autópálya gödöllői szakaszán rögzített az ott kihelyezett forgalomfigyelő. Az eseményláncolatot egy mozgásképtelenné vált teherautó váltotta ki - pontosabban annak vontatása - amelynek hatására egy nyerges vontató sávváltásba kezdett néhány autóval a műszaki hibás szerelvény mögött. A manőverrel a sofőr lassításra kényszerítette a szabályosan haladókat, a belső sáv pedig egy ponton annyira feltorlódott, hogy néhányaknak meg is kellett (volna) állnia. Ez nem mindenkinek jött össze, így végül három autó összekoccant. Mindez remekül rávilágít, miért fontos még ilyen helyzetekben is a követési távolság betartása, főleg olyan gépjárművek mögött, amelyek felépítéséből fakadóan korlátozzák a "kilátást". Ha még ez sem lett volna elég, a torlódás kialakulása után rövidesen egy autós úgy érezte, neki "nincs több ideje" a dugóban araszolni, ezért a leállósávban kerülte ki a sort - természetesen ez ugyancsak szabálytalan. A "tömény" videó az alábbiakban teljes egészében megtekinthető.

