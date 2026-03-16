Eldurrant a magyar gyorsforgalmin a kamion kereke, figyeld, mi történt utána!

Ezúttal nem közölte az útfenntartó pontosan, mely gyorsforgalmi szakaszon történt az eset, de a környezet alapján szinte teljes bizonyossággal kijelenthető, hogy az M1-es autópályán készült a felvétel. Jól kivehető, amint a kamera irányába érkező nyerges vontató jobb első kereke hirtelen eldurrant. A sofőr azonnal korrigált az ellenkező irányba, így szerencsére a szerelvény nem hagyta el teljes terjedelmével az aszfaltot, következésképpen nem lett borulás a defekt vége. Szintén szerencse a balszerencsében, hogy nem a belső sáv felőli abroncs adta meg magát, hiszen az ilyen esetekben szétrepülő gumitörmelékek akár egy autó szélvédőjét is simán betörhetik - bár ennél a konkrét esetnél a defekt pillanatában senki sem haladt közvetlenül a vontató mellett. Mindenesetre érdemes megfigyelni, az eldurranó gumiabroncs milyen magasra repült a defektet követően. Az eset újfent emlékeztetőül szolgálhat mindenkinek a követési távolság fontosságáról, hiszen érdemes beszédes, milyen pillanatok alatt torlódott fel a forgalom a kamion mögött - írta az MKIF a bejegyzésében. A teljes videó IDE KATTINTVA nézhető meg.

