190 km/h, ezzel? Vajon túléli a 35 éves, francia autó a végsebesség-tesztet?

1,9 literes motorral és 109 lóerővel a maga idejében kimondottan erős autónak számított a Peugeot 309 GT, főleg a mindösszesen 910 kilogrammos saját tömegét is figyelembe véve. A végsebesség-teszt eredménye - főleg a közel 300 ezer kilométeres futásteljesítmény fényében - kimondottan pozitív meglepetés, az öreg Peugeot tartósan 180 km/óra felett is bírta a strapát. Még az alábbi videofelvételen keresztül is látszik azonban, hogy a felhasználói élmény közel sem az, amit egy modern autótól elvárnál: a zaj, a rezonancia, illetve összességében a biztonságérzet meg sem közelíti a mai elvárásokat.

