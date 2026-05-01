Új belépőmodellel bővül a CUPRA Tavascan kínálata

Az új alapmodell egy 140 kW-os, 190 lóerős elektromotort, és egy 58 kWh kapacitású akkumulátort kap. Ez a verzió egy feltöltéssel körülbelül 435 kilométeres hatótávot kínál, miközben 10% töltöttségről 80%-ig 26 perc alatt tölthető. A kínálat ezzel háromszintűvé válik. A belépő változat mellett továbbra is elérhető a 210 kW-os, 77 kWh-s Endurance, valamint a 250 kW-os, szintén 77 kWh-s VZ kivitel.

Az beltér digitalizációja is frissül, a Tavascan 10,25 colos digitális műszeregységet kap. Az infotainment rendszer Android-alapú, integrált alkalmazásbolttal és okoseszköz kapcsolódással. Újdonság a fizikai gombokkal ellátott kormánykerék, valamint a négyzónás, intelligens klíma, amely automatikusan alkalmazkodik az utasok elhelyezkedéséhez és a külső körülményekhez. A rendszer lehetővé teszi, hogy már a jármű megközelítésekor aktiválódjon az utastér szellőztetés.

Digitális kulcs is elérhető lesz, a jármű okostelefonnal nyitható és indítható, a hozzáférés pedig akár négy további felhasználóval is megosztható. Alternatív megoldásként okoskártya is rendelkezésre áll, ideiglenes hozzáférés biztosítására. Praktikus újítás a Vehicle-to-Load (V2L) funkció, amely mobil energiaforrássá alakítja az autót. A megfelelő adapterrel külső eszközök – például laptopok, e-rollerek vagy akár hangszórok is – működtethetők, közvetlenül az autó akkumulátoráról.

A vezetési élményt a nagyobb, 77 kWh-s akkumulátorhoz elérhető Launch Control is megfűszerezi, amely optimalizált nyomatékleadással segíti az intenzív gyorsulást. Az egypedálos vezetés a rekuperáció hatékonyságát hivatott növelni. 12 hangszórós, továbbfejlesztett Sennheiser audiorendszer jár alapszinten. Ami új Contrabass és Concerto technológiákkal működik. Külső újdonságként megjelenik a Dark Void fényezés. A CUPRA egyelőre nem közölt hivatalos magyarországi árakat a frissített Tavascanra, azonban az új belépőmodell várhatóan alacsonyabb árszinttel teszi szélesebb közönség számára elérhetővé az elektromos SUV-kupét.