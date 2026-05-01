Gyorsasági EV világrekordot döntött a Ford

A hajtáslánc egy teljesen új megközelítést kapott. A korábbi, négy villanymotoros rendszer helyett itt már két elektromotor dolgozik, amelyek egyenként nagyjából 1200 lóerőt adnak le. Az összteljesítmény így eléri a 2200 lóerőt, miközben a rendszer hatékonyabb és könnyebb lett. A nyomaték is brutális, 1817 Nm áll rendelkezésre, amit egy különleges hajtáslánc-kezeléssel tartanak kordában. Ehhez egy többfokozatú váltót és egy úgynevezett centrifugális kuplungot alkalmaznak, amely segít optimalizálni a tapadást rajtnál, majd nagy sebességnél közvetlen hajtásra vált.

A fejlesztés egyik kulcsa a tömegcsökkentés volt. Az új modell több mint 400 kilogrammal könnyebb az elődjénél, amit karbon karosszériával, csővázas felépítéssel és egyszerűsített elektromos architektúrával értek el. Az energiaellátás egy 900 voltos rendszerre épül, több akkumulátorcsomaggal és optimalizált súlyelosztással. A mérnökök a biztonságra is külön figyelmet fordítottak, az autó egy pirotechnikai megszakítóval rendelkezik, amely vészhelyzetben fizikailag bontja meg a nagyfeszültségű áramkört.

A számok önmagukért beszélnek. A Cobra Jet 2200 egy negyedmérföldes gyorsulást 6,87 másodperc alatt teljesített, a célvonalnál pedig 355,665 km/h sebességet ért el, amivel jelenleg a világ egyik leggyorsabb elektromos autója ebben a műfajban. A Cobra Jet 2200 jól mutatja, milyen irányba fejlődik az elektromos teljesítménytechnológia. Nem csak erősebb lett, hanem egyszerűbb és hatékonyabb is. A projekt egyértelműen alátámasztja, hogy az elektromos hajtás már nem csak alternatíva, hanem a motorsport egyik legextrémebb formájában is képes domináns szerepet betölteni.