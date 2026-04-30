Munka ünnepe ide vagy oda, tovább növekednek az üzemanyagárak

A nagykereskedelmi árak változása alapján a benzin literenként bruttó 6 forinttal, a gázolaj pedig 4 forinttal drágul a következő napokban. 2026. április 30-án a hazai töltőállomásokon átlagosan 684 forintos literenkénti áron tankolható a 95-ös benzin, míg a gázolaj átlagára 721 forint körül alakul. A mostani emelés ezt a szintet tolhatja még feljebb, így a május eleji utazások már magasabb költségek mellett indulhatnak.

A védett árak továbbra is jelentős eltérést mutatnak a piaci szintekhez képest. A 95-ös benzin esetében 595 Ft/liter, míg a gázolajnál 615 Ft/liter az irányadó érték. Ez jól mutatja, hogy a jelenlegi piaci környezetben továbbra is komoly nyomás nehezedik az üzemanyagárakra.

