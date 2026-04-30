Performance Pack érkezett az Alfa Romeo két népszerű modelljéhez

A frissítés célja, még hangsúlyosabbá tenni a márka sportos karakterét, miközben technológiai és vezetési élmény szempontból is komoly előrelépést ígérnek az új verziók.Az utastér azonnal árulkodik a csomag karakteréről. Fekete bőrkárpit vörös varrással, karbonbetétek és piros részletek jelennek meg a műszerfalon, az ajtópaneleken és a könyöklőkön. Az összhatás egyszerre elegáns és high-tech, erősen reflektál az Alfa Romeo versenyhagyományaira.

A technológiai frissítések között kiemelkedő a 900 wattos Harman Kardon prémium hangrendszer. A 12 csatornás Class D erősítő dinamikusan kezeli az egyes hangforrásokat, míg a Logic 7 térhatású technológia háromdimenziós hangzást biztosít az utastér minden pontján. A hangszórókiosztás is komoly, külön mélynyomó (a Stelvióban 224 mm-es, a Giuliában 180x270 mm-es), négy mélyközép, öt középsugárzó és négy magassugárzó gondoskodik a részletgazdag hangképről.

A Performance Pack igazi műszaki újdonsága azonban a Synaptic Dynamic Control adaptív futómű. Ez az elektronikusan vezérelt rendszer valós időben módosítja a lengéscsillapítók működését, elektrohidraulikus szelepek segítségével. Az autó folyamatosan figyeli az útviszonyokat, a vezetési stílust és a terhelést, majd ennek megfelelően állítja a csillapítás mértékét. A cél a stabilitás és precizitás növelése volt, miközben a komfort is megmarad a mindennapi használat során.

A rendszert szorosan összehangolták a menetmód-választóval is. Dynamic módban feszesebb hangolás érkezik a maximális vezetési élményért, míg Natural és Advanced Efficiency módban lágyabb beállítások lépnek életbe, amelyek városba, hosszú utak megtételekor jönnek jól. Az egész működést a Chassis Domain Control felügyeli, amely az autó „agyaként” összehangolja a menetdinamikai rendszereket. Az érzékelők adatai alapján folyamatosan optimalizálja a stabilitásszabályozást, a futóművet és a fékrendszert, így az autó viselkedése minden helyzetben kiszámítható és biztonságos marad.