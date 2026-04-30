Beárazták itthon az új, 1140 lóerős Porschét! Mutatjuk, mennyit kérnek érte!

Múlt hét végén mutatkozott be a Cayenne Coupé Electric, a magyar árára pedig nem is kellett túl sokat várni, hiszen már most rendelhető a típus a márka hazai weboldalán.

Háromféle hajtáslánccal elérhető az újdonság, amelyek közül a "legolcsóbb" nem rendelkezik külön jelzéssel. Ezért legalább 42 277 223 forintot kell fizetni, viszont ebben semmilyen extra nincs benne, sőt, még az esetleges fényezési felárat sem tartalmazza.

Egy szinttel feljebb, a Cayenne S Coupé Electric verzióért minimum 50 313 493 forintot kell letenni az asztalra, míg az abszolút csúcsváltozat Turbo jelölésű csomag - amely akár 2,5 másodperc alatt tudja a 0-100 km/órás sprintet - 64 724 905 forinttól indul. Mindez viszont csak a jéghegy csúcsa, ugyanis egy jól felszerelt Cayenne Turbo Coupé könnyedén 70,5 millió forintba is kerülhet, amennyiben a vásárló az elérhető extrákat egytől egyik bepipálja.