Tartotta a szavát a VW: 10 millió forint alatt érkezhet az elektromos Polo!

Ahogyan azt kedden előre jeleztük, szerdán ténylegesen bemutatkozott a Volkswagen ID. Polo, a márka vadonatúj platformjára épülő kis, városi villanyautója. Az ID.2all koncepcióautó sorozatgyártásra kész változata 4,1 méter hosszú, 1,82 méter széles, 1,53 méter magas, míg a tengelytávja milliméterre pontosan 2,6 méter. A csomagtere 441 liter, amely a hátsó ülések ledöntésével 1240 literre módosítható.

-Hirdetés -

-Hirdetés -

Ami az utasteret illeti, semmilyen meglepetés nem maradt a világpremier idejére, hiszen a márka hónapokkal ezelőtt, még januárban megmutatta azt. Ezen érezni, a Volkswagen ténylegesen hallgatott a vásárlókra, ahol csak lehetett az érintésérzékeny felületeket kicserélték hagyományos gombokra, visszatér a négy ablakemelős megoldás, de még a két ülés közé is jutott egy gombsor a fontosabb funkcióknak. Persze modern városi villanyautó lévén a kijelzők sem maradhatnak el: a kétküllős kormány mögött 10,25 colos digitális műszeregység kapott helyet, mellette egy valamivel nagyobb, 12,9 colos érintőképernyő. Ezen a téren a márka rajongóinak is igyekeztek kedveskedni az úgynevezett "retró móddal", amely az első generációs Golf ráncfelvarrott változatából, illetve a második generációs Polóból és Passatból ismerős műszeregység elrendezését eleveníti fel, de egyéb nosztalgikus utalások is megjelennek a kezelőfelületen.

-Hirdetés -

A hajtásláncok kapcsán is "nyílt titkokat" fedett fel a bejelentő közleményben a VW, hiszen az ID. Polo pontos specifikációját még múlt decemberben közzétették. A megjelenéskor csak egy (a legerősebb) változat lesz elérhető, nyáron viszont a többi is érkezik a kínálatba, kivétel nélkül elsőkerék-meghajtással. A két belépő szintű verzió, a 114 lóerős (85 kW) és a 133 lóerős (99 kW) 37 kilowattórás nagyfeszültségű lítium-vasfoszfát akkumulátorral készül, amely DC oszlopon maximum 90 kilowattos töltést tesz lehetővé. Ezzel szemben a legpotensebb ID. Polo teljesítménye 208 lóerő (155 kW) lesz, hacsak nem számoljuk a később érkező ID. Polo GTI-t, amely 223 lóerővel (166 kW) kecsegtet. Ezekben közös az 52 kilowattórás NMC (nikkel-mangán-kobalt) akkumulátor, amely már 130 kilowattos töltést is támogat DC oszlopon. A kisebb aksis verziók legfeljebb 329 kilométeres hatótávra lesznek képesek, míg az 52 kilowattos pakkal akár 454 kilométer is teljesíthető két töltés között. Külön említésre méltó, hogy az ID. Polo már alapfelszereltséggel is tudja az úgynevezett V2L funkciót, vagyis külső fogyasztót is el tud látni árammal.

Az ID. Polo természetesen hazánkban is kapható lesz, ám egyelőre nem tudni, pontosan mennyiért, illetve mikortól. Viszonyításképpen Németországban már szerdán el is indult az előértékesítés, viszont csak a 208 lóerős, 52 kilowattórás akkumulátorral, a forintba átszámítva 9,1 millió forintért kínált belépő szintű csomag a többivel együtt a nyár folyamán válik elérhetővé.