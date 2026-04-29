Videón a győri gázolás: így csapódott a buszmegállóba az Aston Martin!

A vád szerint a férfi 2026. február 14-én a reggeli órákban, Győrben, a Szent István úton közlekedett egy sportkocsival, amelynek jobb oldali első ülésén várandós élettársát szállította utasként. A vádlott a piros lámpánál állt miután a lámpa zöldre váltott és előtte felszabadult a forgalmi sáv, hirtelen olyan mértékű gyorsításba kezdett, amelynek eredményeként elvesztette uralmát a jármű irányítása felett. A gépkocsi 93 km/h sebességgel átsodródott a szemben levő forgalmi sávokba, majd a jármű a vádlott fékezése ellenére megperdülve felcsapódott a járdára, ahol nagy sebességgel egy oszlopnak, egy jelző táblának és a mellette álló 76 éves sértettnek ütközött, majd az épületnek és az előtte lévő padoknak csapódott, míg végül az úttestre lökődött vissza - részletezte a baleset körülményeit az ügyészség.

-Hirdetés -

-Hirdetés -

Mint az ismert, a 76 éves idős nő még a helyszínen életét vesztette, emellett az ütközésben a várandós élettárs és maga a vádlott is megsérült, azonban mindketten 8 napon belül gyógyuló sérülésekkel szálltak ki a roncsból. A Győri Járási Ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt vádat emelt a férfi ellen, sőt, már bíróság elé akarták állítani, viszont a Győri Járásbíróság visszadobta az ügyet, mondván, az eset megítélése nem egyszerű és bizonyítékok sem állnak rendelkezésre - áll az ügyészség weboldalán.

-Hirdetés -

"Az ügyészség álláspontja szerint az ügy megítélése egyszerű, a bizonyítékok rendelkezésre állnak, így az ügyészség a meglévő bizonyítékok alapján vádat emelt a férfi ellen és a vádiratban indítványt tett arra, hogy a bíróság végrehajtandó szabadságvesztésre ítélje, valamint határozott időre tiltsa el őt a járművezetéstől" - olvasható az ügyészség álláspontja a hatósági szerv weboldalán. Arról viszont egyelőre nincs információ, hogy az elkövető pontosan mikor ülhet a vádlottak padjára, ahogyan jelenleg az sem tisztázott, pontosan mennyi időre ítélné szabadságvesztésre az ügyészség a győri ámokfutót, mivel ezekkel kapcsolatban nem közöltek részleteket, de a Btk. alapján akár 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztés sem elképzelhetetlen, enyhébb esetben pedig 1-től 5 évig terjedhet a büntetés.