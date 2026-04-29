V6-os Hyundai szedán 8 millió forintnyi összegért? Dél-Koreában ilyen is létezik!

Dél-Koreában egészen másként néznek ki az újautó-piac toplistái, ugyanis az ottani vásárlók még ma is előszeretettel vásárolnak szedánokat. Az ilyen kialakítású gépkocsik között jelenleg is a Hyundai Grandeur a legnépszerűbb, de az abszolút rangsorban is a második, mindössze a Kia Sorento előzi. Korábban a konszern az Egyesült Államokban és Kanadában is értékesítette a szedánt Azera néven, ám néhány évvel ezelőtt mindkét országban levették a modellpalettáról.

A márka őshazájában viszont továbbra is ott figyel a kereskedésekben, hamarosan pedig megújult külsővel tér vissza, hiszen a gyártó bemutatta a ráncfelvarrott verziót. Ami a külsőt illeti, nem vitték túlzásba a plasztikát: a frontrészen maradt az embléma alatt végigfutó LED-csík, viszont a lökhárítóval együtt a lámpatesteket is átrajzolták.

Az utastérben ennél valamivel radikálisabb változtatásokat eszközöltek. A műszerfalon kevesebb a hangulatvilágítás, a két középső képernyőből "egyet" csináltak (ez 17 colos), amely sok hasonlóságot mutat a nemrég bemutatott Ioniq 3-ban látottal (bár az csak 12,9 colos). Ezt leszámítva nem sok hasonlóságot lehet felfedezni a két típus között, mivel a Grandeur utasterében szinte minden felületet prémiumhatású anyagokkal vontak be. Ugyanakkor érdemes szem előtt tartani, hogy a szedánból számos változat létezik, így a belső tér megjelenése jó eséllyel jelentősen eltér a különböző felszereltségi szinteken.

Motorfronton egyelőre nem bocsátkozott részletekbe a Hyundai, de minden bizonnyal marad az eddigi kínálat. A belépő szintet egy 2,5 literes benzinmotor képviseli majd, jó eséllyel továbbra is elérhető lesz a szedán az 1,6 literes erőforrásra épülő hibridként, míg az abszolút csúcsmodellben egy 3,5 literes, V6-os blokk dolgozik Az alapkivitel jelenleg 8 millió forintnak megfelelő wonon nyit, de a hathengeres motorral készülő Grandeur is elérhető volt eddig átszámítva 8-11 millió forintért. A ráncfelvarrott kivitel árazását még nem jelentette be a Hyundai.