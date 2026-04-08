Kitiltaná piacáról a nagy amerikai pickupokat az EU!

Már a történet elején fontos leszögezni, hogy a Ford Ranger és az ehhez hasonló amerikai gyártmányú pickupok "biztonságban" vannak, hiszen ezek rendelkeznek az EU-s homologizációs engedéllyel. Ugyanakkor az F-150 vagy éppen a RAM 1500 esetében nincs ilyen a gyártó markában, ezért Európában kizárólag az Unió egyedi járműjóváhagyási (Individual Vehicle Approval (IVA)) eljárásának keretében kaphatnak rendszámot.

-Hirdetés -

-Hirdetés -

2024-ben megközelítőleg 7000 ilyen pickup került a kontinens útjaira, ebből mintegy 5200 a RAM gyártmánya volt - írja az Automotive News Europe. A Transport & Environment környezetvédelmi lobbicsoport szerint viszont már ez a szám is túl magas, mivel álláspontjuk szerint ezeknek pickupoknak terjedése súlyosan növeli a baleseti kockázatokat is, valamint az IVA a szabályok alóli kibúvási lehetőséget biztosít az autógyártóknak.

-Hirdetés -

A nagy amerikai pickupok körüli helyzet látszólag nem tűnik létfontosságú kérdésnek, viszont komoly konfliktust eredményezhet Európa és az USA között, annak ellenére, hogy tavaly megállapodott egymással a két blokk. Ennek értelmében az Egyesült Államok kormánya 27,5 százalékról 15 százalékra csökkenti az öreg kontinensről érkező autók vámját, míg Európa a 10 százalékos különadót eltörli - áll a Financial Times egyik jelentésében. Emellett a felek egy olyan keretrendszer kidolgozása mellett is elköteleződtek, amely közelebb hozza egymáshoz az USA és Európa gépkocsikra vonatkozó szabályozását. Bár a megállapodás már 2025-ben megszületett, azt az EU a mai napig nem ratifikálta.