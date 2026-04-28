Itt a bejelentés! Ekkor mutatja be a VW a villany-Polót, mutatjuk a pontos dátumot!

Hónapok óta tudni lehet, hogy az ID. Polót valamikor tavasszal fogja bemutatni a Volkswagen, ám egészen mostanáig semmi konkrétabbat nem közöltek ezzel kapcsolatban. A márka TikTok oldalán az elmúlt napokban rendre felbukkantak rövid kedvcsináló videók, viszont a premier dátumáról, egyikben sem esett szó. Hasonló a helyzet Andreas Mindt, a Volkswagen konszern nemrég kinevezett főtervezőjének személyes Instagram felületén is: egyre többször bukkant fel az ID.Polo, viszont pontos dátumot eddig ő sem közölt.

Egészen mostanáig, hiszen a szakember legutóbbi posztjában az ID.Polót teljes egészében megmutatta, csak éppen nem fotókon, hanem skicceken. Ezek alapján egészen jól körülhatárolható, milyen formavilággal rendelkezik majd az újdonság. A frontrészen visszaköszön az ID.3 Neón is látott kialakítás - főként a világítótestek jelentik a közös pontot. A poszthoz csatolt leírásból pedig egy ennél is fontosabb részlet derült ki: az ID.Polo világpremierje április 29-én, magyar idő szerint déli 12 órakor lesz.

Ezzel az ID.Polo lesz a konszern kis városi villanyautó-családjának második tagja, amelyet teljes pompájában láthat a nagyközönség. Az első a Cupra Raval volt - amelyet már mi is megnézhettünk közelebbről - de ugyanezen a platformon fog bemutatkozni a Škoda Epiq, a Volkswagen ID.Cross, a VW ID.Polo GTI, illetve várhatóan 2027-ben a legkisebb, egyben legolcsóbb VW is, amely az ID.EVERY1 koncepcióautó kész változata lesz. Ennek neve egyelőre nem tisztázott, de egyes értesülések szerint az ID.Up nevet fogja megkapni.