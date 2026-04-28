Újabb Leapmotor érkezik Magyarországra! Ezt érdemes tudni a kompakt ferdehátúról!

Hivatalosan is bemutatkozott a Leapmotor B05, a márka legújabb modellje, amelyről már korábban kiderült, hogy biztosan érkezik hazánkba is. Mindezt megerősítendő, a gyártó magyarországi weboldalán már fel is bukkant a típus, viszont egyelőre kevés információ szerepel az autóról. Csupán az 50:50 arányú tömegelosztást, illetve a 19 colos felniket hangsúlyozták ki, a részletes technikai specifikáció még nem szerepel a magyar portálon.

-Hirdetés -

-Hirdetés -

Ugyanakkor ennél már jóval többet lehet tudni a B05-ről, többek között a dimenzióit is. 4,43 méter hosszú, 1,88 méter széles, a légellenállási együtthatója pedig 0,26. Vagyis a Stellantishoz köthető kínai márka többek között a Kia EV4-nek, vagy épp a Renault Megane E-Tech típusoknak kíván konkurenciát állítani, nem beszélve a szegmens legkelendőbbjéről, a VW ID.3-ról, amely a villanyautók körében olyan népszerű, hogy rendre feltűnik az EV-k top 10-es rangsorában is.

-Hirdetés -

A hátsókerék-meghajtású ferdehátú 218 lóerős teljesítményre és 240 newtonméter nyomatékra képes. Ehhez társul alapesetben 56,2 kilowattórás akkumulátor 401 kilométeres várható hatótávval, vagy a ProMax csomag esetén 67,1 kilowattórás aksi, amely 482 kilométerre elegendő hatótávot képes tárolni - legalábbis a gyártó szerint. DC oszlopon legfeljebb 174 kilowattal tölthető, 30-ról 80 százalékra mindössze 17 perc alatt.

Az utastérről egyelőre nem közölt hivatalos felvételeket a Leapmotor, ugyanakkor a közleményben kifejtette, a kormány mögött 8,8 colos digitális műszeregység, míg középen egy 2,5K felbontású, 14,6 colos érintőképernyő lesz majd.

Egyelőre nem tudni, hazánkban pontosan mikor kezdődhet meg a forgalmazása, ahogyan arról sincs információ, mennyit kérhetnek majd érte. Viszonyításképpen Olaszországban - a különböző támogatások nélkül - forintba átszámítva 9,8 milliótól indul a belépő szintű modell.