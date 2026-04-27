Beültette a gyerekét az ölébe, aki gázt adott, majd a szemközti ház fogta meg az autót!

Április 26-án délben egy nő a háza udvarán parkoló autójának volánja mögött az ölébe ültette kiskorú fiát, aki véletlenül a gázpedálra lépett. A kocsi hirtelen felgyorsulva áttörte az ingatlan kapuját, majd a járdán és az úttesten áthaladva nagy erővel a szemközti házba csapódott. A baleset következtében megsérültek, ezért a mentőszolgálat munkatársai mindkettőjüket kórházba szállították - írja a megdöbbentő eset kapcsán a Police.hu.

A Kaposvári Rendőrkapitányság egyelőre vizsgálja az eset körülményeit, így jelenleg az sem tisztázott, a nő miért engedte a Peugeot 5008 létfontosságú kezelőszervei közelébe a fiatalkorú gyermekét, illetve azt sem, milyen célból tette mindezt. A végeredményről készült fotók viszont kellőképpen beszédesek. A rendőrség által közzétett képeken könnyen kivehető, hogy az ingatlan kapuja szinte teljesen megsemmisült, de a szemközti ház lábazatában is jelentős károk keletkeztek, nem beszélve az autóról. Mindez ugyanakkor aligha meglepő, hiszen a becsapódás akkora erejű volt, hogy az utastérben a légzsákok is kinyíltak.

