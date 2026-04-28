Nincs pénze új autóra a magyarok többségének, a használtat viszont családtagként szeretik

Nemrég indított nyílt végű autólízing-szolgáltatást a Cofidis, amelynek apropójából egy reprezentatív kutatás keretében felmérték a magyarok autóhasználati és finanszírozási szokásait. Az eredmények alapján 10-ből 7 háztartás rendelkezik saját gépjárművel, 15 százalékuknak pedig egynél több autója is van. A válaszokat nagyban befolyásolta a településszerkezet: Budapesten csak 58 százalék használ rendszeresen gépkocsit, vidéki városokban 69 százalék, a falvakban pedig kiugróan sokan: 71 százalék. Emellett a Cofidis és az NRC kutatása arra is rámutatott, hogy vidéken kétszer annyian rendelkeznek egynél több gépjárművel, mint a fővárosban. Céges autóval a megkérdezett háztartások 14 százaléka jár, de vidéken szintén nagyobb arányban találhatók , mint Budapesten. A válaszadók körülbelül harmada véli úgy, hogy a céges autó státuszszimbólumnak számít, de ez az arány magasabb a felsőfokú végzettséggel rendelkezők, és a közép-magyarországi régióban élők között.

A magyarok többsége, 58 százaléka szerint idehaza az autó szinte családtagnak számít, és gépjárműtulajdonosok 85 százaléka valóban így is érez négykerekűje iránt. Meglévő kocsiját a megkérdezettek háromnegyede használtan vásárolta, felük 5 évnél régebbi modellt választott, közel harmaduk pedig tíz évnél régebbi gyártmányt engedhetett meg magának. Járművásárláskor a férfiak jóval nagyobb arányban választottak új autót, mint a nők, ahogy a 60 év feletti vásárlók, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők és a fővárosban élők között is az átlagnál jóval többen döntenek új autó beszerzése mellett. A gépjárművel rendelkezők kétharmada önerőből vásárolta meglévő autóját, sokan pedig részben vagy egészben hitelt, illetve vannak, akik autólízinget vettek igénybe. Tízből hétnek már lejárt a finanszírozása, és döntő többségük (85%) ezután megtartotta kocsiját, de néhányan családtagoknak adták tovább (7%) vagy a piacon értékesítették (6%), illetve beszámíttatták új autó vásárlásába (3%).

Idehaza tízből hárman terveznek autóvásárlást, többségük 3 éven belül. A vételt fontolgatók közel kétharmada használt gépjárműben gondolkodik, felük 5 éves vagy fiatalabb típust szerezne be. Egyötödük nyitott arra, hogy elektromos autóra váltson. Az autóvásárlást tervezők közel fele (46%) 5 millió forintnál olcsóbb kocsit venne, minden harmadik (34%) 5-10 milliós autót nézne ki magának, tizedük pedig a 10 millió forint feletti példányokból válogatna. A magyarok mindössze töredéke (16%) merne online vásárolni autót, míg a megkérdezettek közel harmada használna mesterséges intelligenciát a következő gépkocsi kiválasztásakor. Autóvásárlásnál a magyarok számára a legfontosabb az ár, a megbízhatóság, a fogyasztási és a fenntartási költségek. Csak ezután következnek olyan szempontok, mint a méret és praktikum, a biztonság, kényelem és felszereltség, a márka, a dizájn vagy a környezetbarát működés.

Ha most vásárolna autót, a legtöbb magyar (39%) nyugat-európai járművet választana, ezt követik a japán és dél-koreai (27%) majd valamivel lemaradva a kínai (10%) és amerikai (7%) márkák. A magyarok többsége úgy gondolja, hogy a szigorú energetikai szabályozások és az olcsóbb, kínai autók térnyerése miatt az európai autóipar komoly veszélyben van. Ez az aggodalom különösen a férfiak és a negyven év felettiek körében hangsúlyos. A benzinár-növekedés hatására a hazai autósok fele kevesebbet használja a gépjárművét, ami különösen igaz a havi 350 000 forintnál kevesebbet keresőkre (60%). A válaszadók döntő többsége (73%) pedig attól tart, hogy az iráni konfliktus következtében tovább emelkedik az üzemanyag ára. Ebben a kérdésben a fiatalok jóval optimistábbak (59% tart tőle) mint az idősebb korosztály, ahol a hatvan év felettiek 85 százaléka borúlátó a helyzet alakulását illetően - derült ki a Cofidis által megrendelt kutatásból.