Olcsóbbak lesznek a használt autók?

Jelentősen bővült a használt autók importja az első negyedévben. Összesen 35 891 autó érkezett külföldről három hónap alatt, ami 17,2 százalékos növekedést jelentett. Eközben pedig a forint is dinamikusan erősödött az elmúlt napokban. „A forint erősödése az importra azonnal hatást gyakorol, az erős forint ugyanis olcsóbb beszerzést és alacsonyabb addicionális költségeket jelent a kereskedők számára. Az alacsony árak megjelenésére azonban még várni kell, hiszen ez leginkább az árfolyam tartós helyzetétől függ” – mondta Tóth Péter, a Das WeltAuto Centrum Budaörs kereskedelmi igazgatója, aki szerint, ha a jelenlegi árfolyam az elkövetkezendő hetekre is megmarad, akkor sok kereskedő fordulhat a külföldi beszerzési források felé.

„Ez persze nem jelent egyértelmű árcsökkenést a magyar használtautó-piacon, hiszen ahhoz ennek az árfolyamnak tartósan, hónapokon keresztül fenn kellene maradnia. Pár nap elteltével még nehéz megmondani, milyen irányt fog venni a hazai fizetőeszköz, vagy ha tovább erősödik, akkor hol fog megállni ez a tendencia. Az viszont bizonyos, hogy most a legtöbb piaci szereplő, különösen azok, akik külföldről szerzik be árukészletüket, éjszakába nyúló számításokat végeznek. A következő hónapok forgalmának alakulását tehát nagyban befolyásolhatja az árfolyamok mozgása, valamint a nyugat-európai kínálat változása, de a jelenlegi tendencia alapján a használtimport az év további részében is az újautó-piacnál gyorsabb ütemben bővülhet” – foglalta össze Tóth Péter.

Forrás:Das Weltauto