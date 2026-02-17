Másfél milliárd forintért hirdetnek Magyarországon egy Koenigsegg hiperautót!

Szűk másfél milliárd forintért hirdettek meg itthon egy rendkívül ritka, igencsak korlátozott példányszámban gyártott Koenigsegg hiperautót. Vajon magyar lesz a következő tulajdonos?
Legjobb tudomásom szerint csupán egyetlen egy Koenigsegg található jelenleg Magyarországon, méghozzá egy rendkívül ritka CCXS. Így értelemszerűen a svéd márka egyik ékkövének számító Jeskóból nincs magyar kézen egy sem - vagy legalábbis hivatalosan biztosan nem. Ebből több változat is készült: a végsebességre optimalizált Absolut, valamint az "alapmodellnek" számító Attack, amelyet a hatalmas hátsó szárnyáról nagyon könnyű felismerni.
Utóbbiból került fel egy a Használtautó.hu felületére is, a hirdetés alapján pedig jó eséllyel ténylegesen valós az ajánlat. Rögtön a leírás elején leszögezik, ha valaki vásárlás előtt meg szeretné nézni az Egyesült Arab Emírségek piacára szánt, svéd színekben pompázó hiperautót, akkor bizony Németországig kell utaznia. Emellett a hirdetésben feltüntetettek szerint a 2024 januárjában gyártott konkrét példány 4 530 kilométert futott eddig.
Bár a szóban forgó Jesko hivatalosan sorozatgyártású modell, valójában mindössze 125 készül belőle (Absolut és Attack vegyesen), évente pedig csupán 40-50 készül a svéd üzemben. 2025-ben a márka bemutatta a Sadair's Spear variánst is, amely elméletben egy önálló modell, viszont a gyakorlatban a Jesko pályára fejlesztett változata, amelyből mindössze 30 készül. Ahogyan az összes Jeskóban, úgy a most meghirdetett példányban is 5,1 literes, ikerturbós V8 dolgozik, amely E85-ös üzemanyaggal 1600 lóerős teljesítmény leadására képes, de sima benzinnel is "lazán" kiprésel magából 1280 lovat. Újonnan ilyet, 2026-ban már nem is lehet vásárolni, hiszen mind a 125 Jesko elkelt a 2019-es Genfi Autószalonon, ahol a típust bemutatták, de a fent említett Sadair's Spear kivitelek is azonnal elkeltek.
