Megbíznál egy kínai önvezető taxiban? Könnyen lehet, hogy ilyen is lesz nálunk!

Jókora helyet sajátított ki magának a Geely a Pekingi Autószalon kiállítócsarnokaiban, különösen igaz mindez konszern szinten, ugyanis a cégcsoporthoz tartozik többek között a Zeekr, a Lynk & Co, a smart, a Volvo, de még a Lotus is.

A kiállított autók közül talán a legjelentősebb az EVA Cab, amely Kína első, kifejezetten önvezetőnek tervezett robotaxija. A márka állítása szerint az újdonság 4-es szintű önvezetéssel rendelkezik, vagyis emberi beavatkozás nélkül képes meghatározott környezetben közlekedni, illetve nem igényli a sofőr folyamatos figyelmét, akár vészhelyzetekben is képes önállóan reagálni. A Geely hangsúlyozta, az EVA Cabot globális terméknek szánják, így az sem zárható ki teljesen, hogy egy nap akár itthon is megjelenhet. Ugyanakkor ennek még számos jogi akadálya lesz, hiszen az EU-ban még csak Hollandiában adtak engedélyt bizonyos 2-es szintű önvezető rendszerek használatára, ahol követelmény az autóvezető folyamatos figyelme.

Emellett a Geely standján központi szerepet kapott a Galaxy Light néven futó második generációs szedán koncepciója, valamint a világ első, a kezdetektől villanyosított hajtásláncra tervezett terepjáró padlólemeze is. A kínai márka ugyancsak itt jelentette be, hogy az új fejlesztésű i-HEV hibrid rendszer hamarosan megjelenik a gyártó teljes modellkínálatában - ennek részeként 4-5 teljesen új modell érkezik a piacra. Az "offenzíva" első képviselője a Galaxy M7 "hosszú hatótávú hibrid" lesz. Érdekesség, hogy ezen típuscsalád része a Galaxy M9 is - ennek egyedi változatát állították ki Kínában, amely a G-ASD H7 kódnéven fut.