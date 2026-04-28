Új külsőt kap a 2023-as Év Autója! Mutatjuk, milyen lesz!

2023-ban elsöprő többséggel nyerte az európai Év Autója díjat a Jeep Avenger, amely 2026-ra életciklusának feléhez érkezett, így a márka be is jelentette a ráncfelvarrást. Egyelőre csupán egy néhány másodperces videóban villantották meg az újdonságot, pontosabban annak frontrészét. Ezen jól kivehető, hogy a két lámpatestet egy LED-csík köti majd össze a frissített változaton, hasonló megoldással, mint a nagyobb Compass modell esetében. A Jeep nem árulta el a premier pontos dátumát, csupán annyit közöltek, "hamarosan" megmutatják a teljes autót.

