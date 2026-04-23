Ezek most a legkeresettebb használt villanyautók itthon!

Messze a Tesla Model 3 iránt érdeklődnek a legtöbben a magyarországi másodpiacon, legalábbis ez derült ki a Használtautó.hu legfrissebb kimutatásából. A portál közleménye szerint januárban 2600 lekérdezés érkezett a típus példányaira, addig márciusban már 4500, vagyis közel kétszeres növekedés volt tapasztalható. A második helyen a Hyundai Kona szerepel, ugyanakkor a lista harmadik helyezettje némiképp torzítja az összképet. A portál a BMW i sorozatot egyetlen kategóriába sorolta, vagyis több mint egy tucat modellt egyetlen kalap alá vettek.

A lista negyedik helyén a Tesla Model Y következik, majd a top 10-et a Kia Niro, a Nissan Leaf, a Renault Zoe, a Volkswagen ID.3, a Dacia Spring, illetve a Hyundai Ioniq 5 teszi teljessé. Átlagár szempontjából nem meglepő módon a román-francia márka aprósága a legelérhetőbb (4 058 000 Ft), míg a másik végletet a Model Y jelenti a mag 13 266 000 forintos átlagával.