Csütörtökön is változik az egyik üzemanyag ára! Íme a módosítás pontos összege!

Szerdán ismét jelentősen zárult az olló az üzemanyagárak piaci és védett ára között. A gázolaj esetében 13 forinttal csökkent az átlagár, míg a 95-ös benzin 5 forinttal olcsóbb, mint kedden - derült ki a Holtankoljak.hu saját kalkulációjából. Így előbbiért jelenleg literenként 704 forintot kérnek, utóbbiért pedig 662 forintot. A 95-ös benzin piaci ára jó eséllyel változatlan marad csütörtökön is, mert a beszerzési ára sem módosul, ellenben a gázolajért 4 forinttal kevesebbet kell majd fizetnie a kutaknak. Ezen folyamatok a hatósági díjszabást továbbra sem befolyásolják, a magyar rendszámos autókba 595 forintért lehet tankolni 95-ös benzint, a gázolajért pedig ilyen esetekben legfeljebb 615 forintot kérhetnek.

