Csütörtökön is változik az egyik üzemanyag ára! Íme a módosítás pontos összege!

Gorzás Gergő
0
kevesebb mint 1 perc

A hét második felében tovább folytatódik az üzemanyagok nagykereskedelmi árának csökkenése, ugyanakkor hosszú idő után először, csak az egyik típus kapcsán jelentettek be változást.

Szerdán ismét jelentősen zárult az olló az üzemanyagárak piaci és védett ára között. A gázolaj esetében 13 forinttal csökkent az átlagár, míg a 95-ös benzin 5 forinttal olcsóbb, mint kedden - derült ki a Holtankoljak.hu saját kalkulációjából. Így előbbiért jelenleg literenként 704 forintot kérnek, utóbbiért pedig 662 forintot. A 95-ös benzin piaci ára jó eséllyel változatlan marad csütörtökön is, mert a beszerzési ára sem módosul, ellenben a gázolajért 4 forinttal kevesebbet kell majd fizetnie a kutaknak. Ezen folyamatok a hatósági díjszabást továbbra sem befolyásolják, a magyar rendszámos autókba 595 forintért lehet tankolni 95-ös benzint, a gázolajért pedig ilyen esetekben legfeljebb 615 forintot kérhetnek.

 

