Videón a hamarosan érkező különleges Opel Corsa! Így mozog az újdonság a Nordschleifén!

Már korábban bejelentette az Opel a Corsa GSE érkezését, viszont csak nemrégiben tette közzé az első "hivatalos" kémfotókat az újdonságról. A környezet is üzenetértékű, hiszen a típust a Nordschleifén hajtották meg, ezzel is utalva a teljesítményére, hiszen ez lesz a legerősebb Corsa a jelenlegi generációban.

A hajtásláncról egyelőre nem árultak el semmit, viszont nagy eséllyel a Mokka GSE-ben is látott rendszer köszön majd vissza a Corsában is. A kompakt crossoverben 280 lóerős villanymotor dolgozik 345 newtonméter nyomatékkal, amelyhez egy 54 kilowattórás nagyfeszültségű akkumulátort társítottak.

A Corsa GSE leleplezéséig még néhány hónapot várni kell, mert a márka bejelentése szerint az idei Párizsi Autószalonon (október 12-18.) fogja ledobni az álcát a kis, sportos Opel.