Dobozossal duplázott rá a megengedett sebességre, a büntetés sem maradt el!

Fokozottan figyelték a közlekedők sebességét a múlt héten a rendőrök, hiszen a Speedmarathon keretében minden elérhető traffipaxot mozgósítottak. Erről jóval az akció kezdete előtt tájékoztatta a lakosságot a hatóság, sokaknak azonban ez sem volt elég. Kecskeméten egy VW kishaszongépjármű sofőrje "feledkezett meg" a lakott területen belül érvényes 50 km/órás limitről, ennek pontosan a duplájával, 100 km/órával húzott el a mérőműszer előtt. A furgon üzembentartójának ezért 140 ezer forintos pénzbírságot küldenek - derült ki a rendőrség közleményéből.

-Hirdetés -

-Hirdetés -

Ennél nagyobb, 210 ezer forintos büntetésre számíthat annak a BMW-nek, illetve Audinak a vezetője, akiket 110, illetve 115 km/órával mértek be - előbbit Kunszentmiklóson, utóbbit Kiskunhalason.