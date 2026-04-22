Erre ki számított? Ezek voltak márciusban Európa legkelendőbb új autói!

Jelentős növekedést hozott március az európai újautó-piacon, mivel 1 584 784 személygépkocsit vettek nyilvántartásba, vagyis 11 százalékkal többet, mint a múlt év azonos időszakában - derült ki a Dataforce összesítéséből, amelyet az Automotive News Europe hozott nyilvánosságra. Az EU, az Egyesült Királyság, valamint az EFTA (Európai Szabadkereskedelmi Társulás (tagjai: Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc)) piacait összesítő kimutatás szerint a múlt hónapban a Tesla Model Y volt a legnépszerűbb típus, amelyből 33 723 példányt vettek nyilvántartásba, vagyis 116,6 százalékkal többet, mint 2025-ben ugyanekkor. Második helyen óriási meglepetésre a Nissan Qashqai végzett 27 832 autóval, ezzel a SUV sosem látott magasságokba került a szóban forgó toplistán. A dobogó alsó fokára a Renault Clio fért oda 24 294 példánnyal.
|Típusnév
|2026 március (db)
|2025 március (db)
|Változás (db)
|Változás (%)
|1
|Tesla Model Y
|33,723
|15,570
|18,153
|116.6
|2
|Nissan Qashqai
|27,832
|24,096
|3,736
|15.5
|3
|Renault Clio
|24,294
|23,407
|887
|3.8
|4
|Dacia Sandero
|22,788
|25,385
|-2,597
|-10.2
|5
|VW Golf
|22,110
|21,464
|646
|3.0
|6
|Toyota Yaris Cross
|21,102
|18,377
|2,725
|14.8
|7
|VW T-Roc
|20,095
|20,994
|-899
|-4.3
|8
|Peugeot 2008
|19,891
|19,203
|688
|3.6
|9
|Opel Corsa
|19,515
|20,439
|-924
|-4.5
|10
|VW Tiguan
|19,130
|20,977
|-1,847
|-8.8
Szűk 2 ezer autóval lemaradva negyedikként az évet némi visszaeséssel kezdő Dacia Sanderót rangsorolták, amely néhány száz példánnyal előzte a VW Golfot. A top 10-ben az eddig említett modelleken túl a Toyota Yaris Cross, a VW T-Roc, a Peugeot 2008, az Opel Corsa, illetve a VW Tiguan tűnik fel.
Az első negyedéves adatokat összesítve egészen más rangsor rajzolódik ki. A Clio magabiztosan vezet, mögötte a Tesla Model Y következik, míg a harmadik helyen a VW Golf. A Qashqai ebben az összevetésben "csak" a 4., a top 5-öt pedig a VW T-Roc zárja. A legkelendőbb 10 második felében a Toyota Yaris Cross, a Dacia Sandero, a VW Tiguan, a Peugeot 208, illetve 2008 szerepel.
|Típusnév
|2026 március (db)
|2025 március (db)
|változás (db)
|Változás (%)
|1
|Renault Clio
|55,763
|54,958
|805
|1.5
|2
|Tesla Model Y
|51,468
|30,560
|20,908
|68.4
|3
|VW Golf
|50,782
|55,246
|-4,464
|-8.1
|4
|Nissan Qashqai
|49,748
|46,300
|3,448
|7.4
|5
|VW T-Roc
|49,291
|51,954
|-2,663
|-5.1
|6
|Toyota Yaris Cross
|49,092
|47,599
|1,493
|3.1
|7
|Dacia Sandero
|48,841
|68,694
|-19,853
|-28.9
|8
|VW Tiguan
|47,045
|53,759
|-6,714
|-12.5
|9
|Peugeot 208
|46,556
|58,628
|-12,072
|-20.6
|10
|Peugeot 2008
|45,637
|47,486
|-1,849
|-3.9