Erre ki számított? Ezek voltak márciusban Európa legkelendőbb új autói!

Jelentős növekedést hozott március az európai újautó-piacon, mivel 1 584 784 személygépkocsit vettek nyilvántartásba, vagyis 11 százalékkal többet, mint a múlt év azonos időszakában - derült ki a Dataforce összesítéséből, amelyet az Automotive News Europe hozott nyilvánosságra. Az EU, az Egyesült Királyság, valamint az EFTA (Európai Szabadkereskedelmi Társulás (tagjai: Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc)) piacait összesítő kimutatás szerint a múlt hónapban a Tesla Model Y volt a legnépszerűbb típus, amelyből 33 723 példányt vettek nyilvántartásba, vagyis 116,6 százalékkal többet, mint 2025-ben ugyanekkor. Második helyen óriási meglepetésre a Nissan Qashqai végzett 27 832 autóval, ezzel a SUV sosem látott magasságokba került a szóban forgó toplistán. A dobogó alsó fokára a Renault Clio fért oda 24 294 példánnyal.

Típusnév 2026 március (db) 2025 március (db) Változás (db) Változás (%) 1 Tesla Model Y 33,723 15,570 18,153 116.6 2 Nissan Qashqai 27,832 24,096 3,736 15.5 3 Renault Clio 24,294 23,407 887 3.8 4 Dacia Sandero 22,788 25,385 -2,597 -10.2 5 VW Golf 22,110 21,464 646 3.0 6 Toyota Yaris Cross 21,102 18,377 2,725 14.8 7 VW T-Roc 20,095 20,994 -899 -4.3 8 Peugeot 2008 19,891 19,203 688 3.6 9 Opel Corsa 19,515 20,439 -924 -4.5 10 VW Tiguan 19,130 20,977 -1,847 -8.8

Szűk 2 ezer autóval lemaradva negyedikként az évet némi visszaeséssel kezdő Dacia Sanderót rangsorolták, amely néhány száz példánnyal előzte a VW Golfot. A top 10-ben az eddig említett modelleken túl a Toyota Yaris Cross, a VW T-Roc, a Peugeot 2008, az Opel Corsa, illetve a VW Tiguan tűnik fel.

Az első negyedéves adatokat összesítve egészen más rangsor rajzolódik ki. A Clio magabiztosan vezet, mögötte a Tesla Model Y következik, míg a harmadik helyen a VW Golf. A Qashqai ebben az összevetésben "csak" a 4., a top 5-öt pedig a VW T-Roc zárja. A legkelendőbb 10 második felében a Toyota Yaris Cross, a Dacia Sandero, a VW Tiguan, a Peugeot 208, illetve 2008 szerepel.

Típusnév 2026 március (db) 2025 március (db) változás (db) Változás (%) 1 Renault Clio 55,763 54,958 805 1.5 2 Tesla Model Y 51,468 30,560 20,908 68.4 3 VW Golf 50,782 55,246 -4,464 -8.1 4 Nissan Qashqai 49,748 46,300 3,448 7.4 5 VW T-Roc 49,291 51,954 -2,663 -5.1 6 Toyota Yaris Cross 49,092 47,599 1,493 3.1 7 Dacia Sandero 48,841 68,694 -19,853 -28.9 8 VW Tiguan 47,045 53,759 -6,714 -12.5 9 Peugeot 208 46,556 58,628 -12,072 -20.6 10 Peugeot 2008 45,637 47,486 -1,849 -3.9