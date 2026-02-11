Családokra hangolva: töretlen a Nissan SUV-k népszerűsége

tetszetős, karakteres, modern, dinamikus formavilág,

fejlett biztonsági és vezetéstámogató rendszerek,

magas minőségű, prémium hangulatú belső tér,

biztonságos, kiszámítható használat, megbízhatóság, tartósság,

kiváló ár-érték arány.

52 kWh-s változatban, 150 LE-s villanymotorral amely (WLTP szerint) 416 km-es hatótávot kínál a mindennapokban is.

Women's Worldwide Car of the Year (WWCOTY): A világ legjobb kompakt autója

The Sun (Egyesült Királyság): Év Autója (2025 vége)

Technológia és formavilág: Letisztult, modern design, intuitív kezelhetőség és korszerű technológiai megoldások.

Hatás és szerepvállalás: Elismerést kapott az elektromos mobilitás népszerűsítésében betöltött úttörő szerepéért és azért, mert az új generációs LEAF a mai autóhasználók igényeire szabva tér vissza.

A Nissan hosszú távon építkezik a hazai piacon azzal, hogy következetesen azt kínálja, amit a családok valóban keresnek. Aés aza családi SUV-k szegmensében évek óta töretlen népszerűségnek örvendenek, mert a márka a mindennapi használhatóságot, a minőséget, a tartósságot és az innovációt helyezi előtérbe.A Nissan Qashqai 2024-ben és 2025-ben isvolt Magyarországon. Sikere annak köszönhető, hogy kiegyensúlyozott csomagot kínál:, kétféle hajtáslánc, valamintjellemzi. 2025-től a Nissan SUV modellekérhetők el, ami tovább erősíti a vásárlók biztonságérzetét és bizalmát.a nagy családi SUV-k között stabil szereplő a magyar piacon:a nagy családi SUV-k mezőnyében. Az akár hétüléses kialakítás, a rugalmasan alakítható, prémium minőségű belső tér, a hatalmas méret és a magas komfortszint különösen vonzó a nagyobb családok számára. Az X-Trail ráadásul a mai napig, ami garancia a precíz összeszerelésre és az apró részletekig kidolgozott minőségre. 2025-től a Nissan SUV modellekérhetők el, ami tovább erősíti a vásárlók biztonságérzetét és bizalmát.Mindkét családi SUV modell elérhető a Nissanis, amely különleges megoldást kínál: az autót mindig, miközben a benzinmotor kizárólag áramtermelésre szolgál. Ennek köszönhetően a vezetési élmény csendes, azonnali reakciójú és elektromos jellegű, miközben, így ideális átmenetet jelent a hagyományos és a tisztán elektromos hajtás között.A Nissan sikere mögött nem túlzó ígéretek állnak, hanem következetes értékek:Ezek azok a szempontok, amelyek miatt a Nissan modelljei könnyen szerethetővé válnak a mindennapokban.2026-ban érkezik az új, amely egya kisautók globális piacán. A Micra most, valamint egy különleges,. A modell a, aés aötvözi, ígyazoknak, akikkeresnek.A magyar piacon a Micraelérhető:Mindkét verzió, 80 vagy 100 kW-os kapacitással. Ennek köszönhetően a töltéselvégezhető.is rendelkezésre áll, és beépítették afunkciót, amellyelA formaterv több ponton is visszautal a legsikeresebb,– így például az. A 3,97 méteres hosszúság ideálissá teszi városi közlekedésre, miközben abiztosít. A csomagtartó, de az ülések lehajtásávalbővíthető, ami a kategóriában kivételes érték.Az új Micra utasterekapott. A modellváltozattól függőenáll rendelkezésre, valamint egyis megtalálható. A fedélzeti rendszer ahasználja, amely magában foglalja aés a. Atávolról vezérelhetjük a klímát, tölthetjük az autót, és optimalizálhatjuk az energiahasználatot is.Az új Nissan Micra Micra bruttó 10.9 millió Ft-tól kapható listaáron. Március 31-ig az importőr 1.000.0000 Ft bevezető kedvezményt biztosít, mellyel 10millió Ft alatt marad a legolcsóbb verzió ára., amely már nem csupán ráncfelvarrás, hanem technológiai és formatervezési forradalom. A világ első tömegpiacra szánt e-autója 2010 óta több mint 700 ezer eladott példány után 2026- ban teljesen megújul, hogy megfeleljen a modern és jövőbeni vásárlói elvárásoknak is.A harmadik generációs Leafformában érkezik, elhagyva a korábbi ferdehátú karaktert. A Nissan dizájnerei, amelynek légellenállási együtthatója mindössze 0,25. Az áramvonalas kialakítás, a rejtett ajtókilincsek és a dinamikus 3D hátsó lámpák egy modern, mégis karakteres külsőt adnak az autónak. Az utastér meglepően tágas, 437 literes csomagtérrel, minőségi anyagokkal és kétféle színvilággal – fekete vagy fehér belső,Az új modell kétféle akkumulátorcsomaggal érkezik: az 52 kWh-s verzió 436 km, a 75 kWh-s pedig akár. A jármű 150 kW-os villámtöltéssel 30 perc alatt akár 417 km-nyi energiát is fel tud venni, így nemcsak városi használatra, hanem hosszabb utakra is ideális.Az új generációs Nissan Leaférkezik, amely optimalizálja a töltést bármilyen időjárási körülmény között. A Google Útvonaltervező előre felkészíti az akkut a töltésre. Továbbá az új Leaf V2L (Vehicle- to-Load) funkcióval más eszközöket is képes ellátni energiával, míg a V2G (Vehicle- to-Grid) támogatás lehetőséget biztosít arra, hogy az autó energiát adjon vissza a hálózatba.A Nissan Leafrendszerrel segíti az autópályás közlekedést, miközben regeneratív fékezés és az e-Pedal Step teszi egyszerűvé a városi vezetést. A 3D körkamera, „átlátszó motorháztető” és széles látószögű kilátás biztonságossá és kényelmessé teszik a manőverezést. Alapfelszereltségként jár a sávtartó asszisztens, a vezetőfigyelő rendszer és a fejlett tempomat is.A járműben található két,integrált Google-szolgáltatásokkal érkezik. Hangvezérlésen keresztül is elérhető a navigáció, klíma és a média, miközben a NissanConnect alkalmazással távolról is kezelhető az autó: ellenőrizhető az állapot, programozható a töltés és a klímavezérlés. A BOSE® Personal® Plus hangrendszer fejhallgató-hangszóróval emeli a hangélményt, amelyben a sofőr személyre szabottan hallhatja a navigációs vagy hívásértesítéseket.A Nissan Leaf azkészül, a Nissan EV36Zero központjában. Ez a központ az új fenntarthatósági stratégia részeként helyi akkugyártással és megújuló energiával működik, csökkentve a gyártás ökológiai lábnyomát. Az előrendelések 2026 tavaszán indulnak, az első kiszállítások pedig 2026 júniusában várhatók. A modell magyarországi árai 1-2 hónapon belül látnak napvilágot.Azrövid idő alatt jelentős szakmai elismeréseket gyűjtött be világszerte. Több rangos díjat is elnyert, köztük az, aés acímeket a Buzz Awards keretében, valamint aválasztotta. A modell emellett elnyerte a brit Company Car and Van szaklap(figyelemre méltó újdonság) díját, és döntőbe jutott amegmérettetésen is.Az új Nissan Leaf nemcsak egy új generációs elektromos autó, hanem a márka filozófiájának új megtestesítője is. A modell ötvözi a kiemelkedő hatótávot, a modern technológiát, a fejlett biztonsági rendszereket és a mindennapi használatra optimalizált kényelmet. A jövő elektromos mobilitása megérkezett – és Leafnek hívják.A Nissan folymaatosan arra törekszik, hogy. A Qashqai és az X-Trail sikere, valamint az érkező elektromos Micra és az új Leaf jól mutatja: a márka a családok igényeire, a technológiai fejlődésre és a szerethető megoldásokra épít – ma és a jövőben is.