Vajon tényleg kapható lesz Európában az MG szedánja?

Az MG gyakorlatilag megelőzte a "nagy bummot", hiszen valamivel a többi kínai kézben lévő márkánál hamarabb érkezett meg Európába. Persze, mindez nem független attól, hogy a SAIC egy eredetileg brit márkát vásárolt meg, amely a szigetországban jelentős örökséggel rendelkezik, de Európa más pontjain sem indultak teljesen a nulláról.

A BYD érkezése azonban megrendítette a helyzetüket, amire a tervek szerint egy komolyabb modelloffenzívával reagálna az MG. Jelenleg mindent egybevetve (az IM almárkát is beleszámítva) összesen 10 autót értékesít a kontinensen a SAIC, ezt szeretnék 2 éven belül 18-ra növelni. Ennek a programnak a része lehet a Közel-Keleten már kapható MG8 PHEV is.

A koncepció semmiképpen sem ördögtől való, ugyanis a szedán gyakorlatilag a Seal 6 DM-i közvetlen riválisa lehetne. Az MG8-ban 1,5 literes, négyhengeres benzines erőforrás található, amely a villanymotorral kiegészülve 201 lóerős teljesítményre és 330 newtonméter nyomatékra képes. A hajtásláncot a 21,4 kilowattórás nagyfeszültségű akkumulátor teszi teljessé, amelynek köszönhetően az MG brosúrája szerint 125 kilométeres elektromos hatótáv áll rendelkezésre, de az 55 literes üzemanyagtartállyal kiegészülve akár 1655 kilométer is kihozható az autóból.

Fontos hangsúlyozni, hogy a fent említett adatok a közel-keleti MG8 PHEV-re vonatkoznak, ha a márka az európai forgalmazás mellett dönt, akár jelentős eltérések is lehetnek a szigorúbb szabályozás miatt. Nagy kérdés, ez a jövőben releváns kérdéssé válik-e, hiszen az MG egyelőre nem erősítette meg az Automotive News Europe feltételezését, amely szerint ez lesz az egyik modell a következő két évben érkező nyolcból.