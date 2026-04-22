Videó: nem nézte meg milyen autót előz, csúnyán ráfázott!

Az esetről készült felvételt a Veszprém vármegyei rendőrség oldalán osztotta meg a hatóság, azonban az nem derült ki, pontosan hol készültek a képsorok. A videón jól kivehető, amint a szabálytalan autós, még a szaggatott vonalnál kezdte meg az előzést, viszont azt nem tudta befejezni időben, így ráhajtott a záróvonallal körülhatárolt forgalomtól elzárt területre, majd a besoroló sáv érintésével tért vissza a saját sávjába. Rövidesen kiderült az elkövető számára, hogy az előtte haladó gépkocsi egy civil jellegű rendőrautó volt, az abban ülő egyenruhások pedig rövidesen kérdőre is vonták a sietős sofőrt. Hogy pontosan milyen szankció(k)ban részesítették a jogsértőt, az nem derült ki a bejegyzésből.

