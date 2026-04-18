Így néz ki a Magyarországra is érkező Omoda 4-es!

KezdőlapÍgy néz ki a Magyarországra is érkező Omoda 4-es!

Gorzás Gergő
0
kevesebb mint 1 perc

Közzétette az első olyan fotókat az Omoda a frissen bemutatott 4-esről, amelyen már a teljes autó látható. De mit tud az újdonság? Íme a részletek!

A Pekingi Autószalon keretében villantotta meg a nagyközönségnek az Omoda a 4 Ultrát, amely a márka állítása szerint kifejezetten a Z generációs vásárlórétegnek készült. Ezért jellemzi a formatervet a "futurisztikus cyber" stílus, de a személyre szabható megoldások és az "okos technológia" is a Z generáció képviselőit szólíthatja meg elsősorban - legalábbis az Omoda közleménye szerint.

-Hirdetés -
-Hirdetés -

Hogy ezek mit jelentenek a gyakorlatban, az egyelőre rejtély, ahogyan a hajtáslánc pontos részletei is. Csupán annyit árultak el, hogy a 4 Ultra az SHS (szuper hibrid) hajtásrendszert kapja, amelynek köszönhetően 7 másodperc alatt gyorsul álló helyzetből 100 km/órára, a végsebessége pedig 179 km/óra. Az Omoda magyarországi importőre a közleményében kiemelte, a típus hamarosan érkezik Magyarországra, viszont ennél pontosabbat egyelőre nem tudni.

-Hirdetés -

- Hirdetés -

Friss hírek