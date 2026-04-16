Frissült a magyarok kedvenc Toyotája! Íme az új Yaris Cross!

Nem nehéz megkülönböztetni a frissített Yaris Crosst a korábbi változattól, legalábbis szemből nézve. A frontrészt teljesen átrajzolták, új a nappali menetfények grafikája, a méhsejtmintás hűtőmaszk, valamint a lökhárító is. Ezzel szemben a hátsó traktushoz gyakorlatilag hozzá sem nyúltak, a fotók alapján változatlan maradt.

-Hirdetés -

-Hirdetés -

-Hirdetés -

Az utastérben az anyaghasználaton módosított, illetve a felszereltségi szinteket variálta újra a Toyota, ugyanakkor a kezelőszervek semmiben sem módosultak a frissítés előtti változathoz képest. Ugyanez a helyzet motorfronton is: a ráncfelvarrott változat egy az egyben "átmenti" a már meglévő kínálatot. A frissített Yaris Cross természetesen kapható lesz Magyarországon is, viszont azt egyelőre nem tudni, mikortól, illetve milyen vételáron.